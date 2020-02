Magdeburg auf Kurs: Zweiter Sieg im EHF-Cup

Handball-Bundesligist SC Magdeburg ist im EHF-Cup voll auf Viertelfinalkurs. Die Mannschaft von Trainer Bennet Wiegert gewann auch ihr zweites Gruppenspiel beim spanischen Vertreter Ademar Leon nach einer Leistungssteigerung in der zweiten Hälfte mit 31:27 (12:14).

Der dreimalige Titelträger hatte zum Auftakt am vergangenen Sonntag in eigener Halle gegen Gorenje Velenje aus Slowenien mit 32:26 gewonnen. Dritter Kontrahent des SCM in Gruppe C ist der frühere Champions-League-Finalist HBC Nantes.