Handball-EM: So zieht Deutschland gegen Lettland in die Hauptrunde ein

Die deutschen Handballer haben trotz der deutlichen 26:33-Niederlage im zweiten EM-Gruppenspiel gegen Spanien den Einzug in die Hauptrunde weiter klar im Visier. In der abschließenden Begegnung am Montag (18.15 Uhr im LIVETICKER) gegen Lettland könnte theoretisch sogar eine Niederlage mit neun Toren Unterschied zum Einzug in die zweite Turnierphase reichen.

Handball-EM - Deutschland ist sicher weiter:

bei einem Sieg gegen Lettland

bei einem Remis gegen Lettland, wenn die Niederlande nicht gegen Spanien gewinnen

bei einer Niederlage mit maximal neun Toren Differenz gegen Lettland, wenn die Niederlande gegen Spanien verlieren

Handball-EM: Die aktuelle Tabelle der Gruppe C