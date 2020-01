Bei der Handball-EM spielen viele Teams mit dem 7. Feldspieler. Wann genau man den Torhüter ersetzen darf und wie diese Regel den Handball veränderte, erklärt Euch SPOX.

Außerdem hier erklärt: Die grüne Karte, "Zweimal" und die Schrittregel

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Handball, Regeln: Wann darf man den Torhüter durch den 7. Feldspieler ersetzen?

Generell ist es zu jedem Zeitpunkt des Spiels erlaubt, den Torhüter durch einen siebten Feldspieler zu ersetzen. Sinnvoll ist dies allerdings nur im Angriff, da der siebte Feldspieler den eigenen Torraum nicht betreten darf.

Eingewechselt werden kann jeder beliebige Feldspieler von der Bank, der zum Zeitpunkt der Einwechslung keine Zeitstrafe absitzt. Wieder ausgewechselt werden kann ebenfalls jeder Spieler auf dem Feld, es muss also nicht zwingend der gleiche Spieler ein- und wieder ausgewechselt werden, um den Torhüter zu ersetzen bzw. zurück ins Spiel zu bringen.

Eine weitere, vor der Regeländerung gelegentlich praktizierte und auch heute noch mögliche Variante ist die, dem eingewechselten Feldspieler ein Leibchen überzustreifen. In diesem Fall gilt der eingewechselte Spieler allerdings als Torhüter. Er darf dementsprechend den eigenen Torraum betreten, muss aber auch wieder ausgewechselt werden, wenn der "richtige" Torhüter zurück aufs Spielfeld soll.

Handball-EM 2020: Das ist der Kader des DHB-Teams © getty 1/18 Am 9. Januar beginnt die Handball-EM 2020 in Österreich, Norwegen und Schweden. Welche Spieler sollen es für Deutschland richten? SPOX zeigt den Kader von Bundestrainer Christian Prokop. © getty 2/18 Johannes Golla (Kreis, SG Flensburg-Handewitt) hat Prokop vor dem EM-Auftakt aus dem Kader gestrichen. Die deutsche Mannschaft verstehe sich als Mannschaft "mit 17 Spielern", sagte Prokop. Golla werde "definitiv" noch zum Einsatz kommen.. © getty 3/18 Tor: Andreas Wolff (KS Vive Kielce). © imago images 4/18 Tor: Johannes Bitter (TVB Stuttgart). © getty 5/18 Linksaußen: Uwe Gensheimer (Rhein-Neckar Löwen). © imago images 6/18 Linksaußen: Patrick Zieker (TVB Stuttgart). © getty 7/18 Rückraum links: Fabian Böhm (TSV Hannover-Burgdorf). © getty 8/18 Rückraum links: Philipp Weber (SC DHfK Leipzig). © getty 9/18 Rückraum links: Julius Kühn (MT Melsungen). © getty 10/18 Rückraum Mitte: Paul Drux (Füchse Berlin). © getty 11/18 Rückraum Mitte: Marian Michalczik (GWD Minden). © imago images 12/18 Rückraum rechts: David Schmidt (TVB Stuttgart). © getty 13/18 Rückraum rechts: Kai Häfner (MT Melsungen). © getty 14/18 Rechtsaußen: Tobias Reichmann (MT Melsungen). © getty 15/18 Rechtsaußen: Timo Kastening (TSV Hannover-Burgdorf). © getty 16/18 Kreis: Hendrik Pekeler (THW Kiel). © getty 17/18 Kreis: Jannik Kohlbacher (Rhein-Neckar Löwen). © getty 18/18 Kreis: Patrick Wiencek (THW Kiel).

Handball: Wie der siebte Feldspieler das Spiel veränderte

Seit der Regeländerung im Sommer 2016 hat sich der Handball verändert. Kassiert eine Abwehrreihe eine Zwei-Minuten-Strafe, kompensiert dies so gut wie jede Profimannschaft durch einen zusätzlichen Feldspieler im Angriff. Ein Angriffsspiel in Unterzahl gibt es also kaum noch zu sehen.

Ein Überzahlspiel durch die neue Regel hingegen zählt mittlerweile zum Repertoire einer jeden Mannschaft. Läuft es nicht rund oder die offensive Abwehr des Gegners soll zum Rückzug gezwungen werden, greifen viele Trainer auf die taktische Variante des Sieben gegen Sechs zurück.

Zudem praktizieren einige Mannschaften im Welthandball - bei dem EM etwa Portugal - das Sieben gegen Sechs nahezu durchgehend. So ist es möglich, jeden Angriff in Überzahl zu bestreiten (abgesehen von eventuellen Strafen).

© getty

Handball, Regeln: Die grüne Karte, "Zweimal" und die Schrittregel

Neben dem siebten Feldspieler gibt es im Handball weitere Regeln, die für den Nicht-Handballer nicht sofort verständlich sind. Drei davon kurz erklärt: