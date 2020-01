Handball-EM: Tag 6 heute live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen

Nach dem Zittersieg des DHB-Teams gegen Lettland am Montagabend können sich die deutschen Handballer am sechsten Tag der EM in aller Ruhe die möglichen Gegner in der Hauptrunde anschauen. Hier erfahrt, welche Teams im Einsatz sind und wo Ihr die Spiele verfolgen könnt.

Sichere Dir jetzt Deinen DAZN-Gratismonat und sieh Spiele der Handball-EM umsonst im Eurosport-Channel!

Artikel und Videos zum Thema Erlebe Spitzensport live auf DAZN. Hol Dir jetzt Deinen Gratismonat!

Handball-EM, Tag 6: Die Spiele des heutigen Tages

Österreich kann den Einzug in die Hauprtunde fix machen. Dazu genügt sogar ein Unentschieden gegen Nordmazedonien. Portugal und Norwegen sind für diese bereits qualifiziert und tragen praktisch zum Abschluss der Vorrunde schon die erste Hauptrunden-Begegnung aus. Denn die Punkte, die sie in dieser Partie holen, nehmen die beiden Nationen mit in die Wertung in der Zwischenrunde.

Uhrzeit Heim Gast 18.15 Uhr Österreich Nordmazedonien 18.15 Uhr Bosnien-Herzegowina Frankreich 18.15 Uhr Schweiz Slowenien 20.30 Uhr Polen Schweden 20.30 Uhr Portugal Norwegen 20.30 Uhr Ukraine Tschechien

© getty

Handball-EM im TV und Livestream sehen

Schlechte Nachrichten für alle Handball-Fans. Keine der heutigen Gruppen-Partien wird im deutschen TV oder Livestream gezeigt. Zwar zeigt Eurosport bis zu 18 Spiele der diesjährigen EM-Endrunde - die Ihr über den Eurosport-Channel auch mit Eurem DAZN-Abo sehen könnt - heute ist jedoch keines davon im Programm. Auch die ARD und das ZDF, die sich die Übertragung der deutschen Begegnungen teilen, zeigen keines der Spiele.

Handball-EM heute im LIVE-TICKER verfolgen

Einen SPOX Liveticker zu den Spielen der Handball-EM gibt es ab der Hauptrunde, die am 16 Januar beginnen soll.

Handball-EM: Die Gruppen B, D und F im Überblick

Gruppe B:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Österreich 2 2 0 0 66:59 7 4 2 Tschechien 2 1 0 1 56:57 -1 2 3 Nordmazedonien 2 1 0 1 51:52 -1 2 4 Ukraine 2 0 0 2 55:60 -5 0

Gruppe D:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Norwegen 2 2 0 0 60:52 8 4 2 Portugal 2 2 0 0 55:49 6 4 3 Frankreich 2 0 0 2 51:56 -5 0 4 Bosnien-Herzegowina 2 0 0 2 50:59 -9 0

Gruppe F:

# Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Slowenien 2 2 0 0 47:42 5 4 2 Schweden 2 1 0 1 53:42 11 2 3 Schweiz 2 1 0 1 52:58 -6 2 4 Polen 2 0 0 2 47:57 -10 0

Handball-EM: Zeitplan