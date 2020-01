Handball-EM: Deutschland (DHB-Team) gegen Tschechien heute im LIVE-TICKER

Zum letzten Hauprundengruppenspiel trifft die deutsche Mannschaft heute Abend auf die Auswahl aus Tschechien. Wir begleiten die Partie hier im LIVE-TICKER.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

Deutschland gegen Tschechien heute im LIVE-TICKER: Vor Beginn

Vor Beginn: Von Seiten des Verbandes bekam er am Dienstag das uneingeschränkte Vertrauen ausgesprochen. "Wir werden natürlich mit Christian in Richtung Olympia gehen. Wir sind überzeugt davon, mit Christian einen hervorragenden Weg eingeschlagen zu haben", bestätigte DHB-Sportvorstand Axel Kromer.

Vor Beginn: Dennoch möchte die deutsche Mannschaft gerne einen Sieg davon tragen, auch um die anhaltenden Diskussionen um die Zukunft von Trainer Christian Prokop zu beenden. "Ich finde es schon ein Unding. Ich kann vieles verstehen, wenn man Trainer in Frage stellt. Aber wenn man gegen Kroatien so einen Fight hingelegt hat, am Ende unglücklich verliert. Und dann wird das Thema aufgemacht, das ist schon sehr bitter", sagte der 41-Jährige nach dem Österreich-Spiel in der ARD.

Vor Beginn: Im letzten Hauptrunden-Spiel des DHB-Teams geht es streng genommen um nichts mehr. Deutschland hat auf der einen Seite den dritten Tabellenplatz, der für das Spiel um Turnier-Platz fünf berechtigt, sicher, die punktlosen Tschechen sind hingegen als Gruppenletzter definitiv ausgeschieden.

Vor Beginn: Herzlich willkommen zum EM-Hauptrundenspiel zwischen Tschechien und Deutschland.

Deutschland gegen Tschechien heute live im TV und Livestream

Die Begegnung des DHB-Teams gegen Tschechien wird live und in voller Länge im ZDF ausgestrahlt. Ab 20.15 Uhr, also eine Viertelstunde vor Anwurf, startet der öffentlich-rechtliche Sender seine Vorberichte. Für alle mobilen User gibt es einen kostenlosen Livestream. Folgendes Personal ist im Einsatz:

Reporter : Christoph Hamm, Markus Baur

: Christoph Hamm, Markus Baur Moderation : Yorck Polus

: Yorck Polus Experte: Sören Christophersen

Handball-EM: Die Tabelle der Hauptrundengruppe I