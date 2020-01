DHB-Team (Deutschland) gegen Portugal: Das Spiel um Platz fünf heute im Liveticker

Zum Abschluss der Handball-EM trifft die deutsche Nationalmannschaft im Spiel um Platz fünf auf Portugal. Die Partie des DHB-Teams könnt Ihr hier im Liveticker verfolgen.

Dieser Artikel wird fortlaufend aktualisiert.

DHB-Team gegen Portugal heute im Liveticker: Vor Beginn

Vor Beginn: Das Team von Bundestrainer Christian Prokop will einen versöhnlichen Abschluss, nachdem es den Halbfinal-Einzug durch eine knappe Niederlage gegen Finalist Kroatien verpasste.

Vor Beginn: Mit Portugal trifft das DHB-Team auf das Überraschungsteam der Handball-EM. Die Portugiesen fügten Rekordweltmeister Frankreich am ersten Spieltag der Vorrunde eine 25:28-Niederlage zu und überzeugten auch in den nächsten Spielen. In der Hauptrunde schieden sie hinter Norwegen und Slowenien aus.

Vor Beginn: Die Partie beginnt bereits um 16 Uhr in der Tele2 Arena in Stockholm. Die Halle bietet rund 30.000 Zuschauern einen Platz.

Deutschland - Portugal: Spiel um Platz fünf heute im TV und Livestream

Das Spiel um Platz fünf wird im Gegensatz zu den anderen Spielen der deutschen Handball-Nationalmannschaft nicht in der ARD oder im ZDF gezeigt. Die Partie wird lediglich auf dem Spartensender One übertragen. Zudem bietet der Sender einen Livestream an - hier entlang.

Die Übertragung beginnt um 15.55 Uhr, wenn Reporter Florian Naß live auf Sendung geht.

Handball-EM, Hauptrunde: Die Abschlusstabellen

Hauptrundengruppe I, Wien:

Platz Mannschaft Sp. S U N Tore Diff. Pkt. 1 Spanien 5 4 1 0 153:127 26 9 2 Kroatien 5 4 1 0 127:113 14 9 3 Deutschland 5 3 0 2 141:125 16 6 4 Österreich 5 1 1 3 139:156 -17 3 5 Weißrussland 5 1 1 3 138:160 -22 3 6 Tschechien 5 0 0 5 100:113 -13 0

Hauptrundengruppe II, Malmö