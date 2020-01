DHB-Team bei der Handball-EM 2020: Gruppe und Gegner

Die Handball-Europameisterschaft 2020 steht bevor. Gegen wen das deutsche Team antreten muss und wo Ihr die Spiele im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

DHB-Team bei der Handball-EM 2020: Gegner

Das deutsche Team muss bei der Handball-EM, die in Schweden, Norwegen und Österreich stattfindet, gegen folgende Gegner antreten:

Niederlande

Spanien

Lettland

Die deutsche Mannschaft wurde erst in Top 2 in die Gruppe gelost. Da die ersten zwei Mannschaften sich für die Zwischenrunde qualifizieren, könnte das DHB-Team sogar gegen den amtierenden Europameister Spanien verlieren. In der Hauptrunde wird dann in zwei Gruppen mit je sechs Mannschaften gespielt. Jede Mannschaft spielt in dieser Zwischenrunde vier weitere Partien. Die beiden besten Teams der beiden Gruppen qualifizieren sich für das Halbfinale.

Die Drittplatzierten der beiden Hauptrundengruppen spielen zudem noch Platz fünf untereinander aus, der für die Qualifikation zu den Olympischen Spielen 2020 von Bedeutung sein könnte.

Zeitplan der EM:

Datum Runde 9. - 15. Januar Gruppenphase 16. - 22. Januar Hauptrunde 24. Januar Halbfinale 25. Januar Spiele um Platz 3 und 5 26. Januar Finale in der Tele2 Arena, Stockholm

DHB-Team bei der Handball-EM 2020: Spielplan

Alle Vorrundenspiele der deutschen Mannschaft werden im norwegischen Trondheim ausgetragen. In die Halle passen knapp 8.000 Zuschauer.

Datum Uhrzeit Gegner 9. Januar 2020 18.15 Uhr Niederlande 11. Januar 2020 18.15 Uhr Spanien 13. Januar 2020 18.15 Uhr Lettland

Handball-EM 2020 im TV und Livestream sehen

Die Partien der Handball-EM werden von Eurosport und den öffentlich-rechtlichen Sendern ARD und ZDF übertragen. Dabei gibt es in der ARD und im ZDF nur die deutschen Spiele zu sehen.

Die Handball-EM könnt Ihr sogar über DAZN sehen. Durch die Kooperation mit Eurosport gibt es die Option, über den Eurosport-Channel die Spiele der Europameisterschaft zu verfolgen.

DHB-Team: Der vorläufige Kader für die EM

So sieht der Kader für die Handball-EM aus:

Position Spielername Verein Tor Andreas Wolff KS Vive Kielce (Polen) Tor Johannes Bitter TVB Stuttgart Linksaußen Uwe Gensheimer Rhein-Neckar Löwen Linksaußen Patrick Zieker TVB Stuttgart Rückraum links Fabian Böhm TSV Hannover-Burgdorf Rückraum links Philipp Weber SC DHfK Leipzig Rückraum links Julius Kühn MT Melsungen Rückraum Mitte Paul Drux Füchse Berlin Rückraum Mitte Marian Michalczik GWD Minden Rückraum rechts David Schmidt TVB Stuttgart Rückraum rechts Kai Häfner MT Melsungen Rechtsaußen Tobias Reichmann MT Melsungen Rechtsaußen Timo Kastening TSV Hannover-Burgdorf Kreis Hendrik Pekeler THW Kiel Kreis Jannik Kohlbacher Rhein-Neckar Löwen Kreis Patrick Wiencek THW Kiel Kreis Johannes Golla SG Flensburg-Handewitt

Handball-EM: Die letzten Sieger im Überblick

Die Handball-Europameisterschaften werden seit 1994 ausgetragen. Sie finden im Abstand von zwei Jahren statt.

Austragungsort für die Europameisterschaft 2024 ist Deutschland.