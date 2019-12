Strobel kann nicht, Musche darf nicht: Handballer ohne zwei Stars zur EM

Bundestrainer Christian Prokop hat am Donnerstag seinen erweiterten EM-Kader benannt. Spielmacher Martin Strobel und Linksaußen Matthias Musche werden bei dem Turnier im Januar definitiv nicht dabei sein.

EM-Held Martin Strobel kann nicht, Torjäger Matthias Musche darf nicht: Die deutschen Handballer gehen bei der EM im Januar überraschend ohne zwei ihrer Stars auf Medaillenjagd. Während Bundestrainer Christian Prokop Magdeburgs Linksaußen Musche am Donnerstag freiwillig nicht in seinen 28er-Kader holte, sagte der zuletzt lange verletzte Spielmacher Strobel ab - und vergrößerte damit exakt fünf Wochen vor dem Turnierstart die Sorgen auf der Rückraummitte.

Strobel fühle sich nach seinem Kreuzbandriss noch nicht wieder bereit für die Herausforderungen einer EM. "Obwohl ich wieder einige Spielminuten in der Bundesliga bestritten habe, fühle ich mich nicht in der Lage, ein solches Turnier mit dieser Belastung und auf diesem Niveau zu spielen", sagte Strobel (147 Länderspiele), der das DHB-Team vor vier Jahren noch sensationell zum EM-Triumph geführt hatte.

DHB-Team und das Problem auf der Mitte

Für Prokop ist die Absage seines Denkers und Lenkers der nächste herbe personelle Rückschlag, dem Coach gehen auf der so wichtigen Position des Regisseurs allmählich die Alternativen aus.

Zur Erinnerung: Im Oktober hatte sich der Berliner Simon Ernst zum dritten Mal das Kreuzband gerissen, Niclas Pieczkowski kommt wegen einer Schulter-Operation im Sommer für das Turnier in Norwegen, Österreich und Schweden (9. bis 26. Januar) nicht infrage.

"Es ist ein offenes Geheimnis, dass ich Martin Strobel sehr gern wieder in der deutschen Nationalmannschaft gesehen und ihm so lange wie eben möglich eine Tür offengehalten hätte", sagte Prokop: "Die Klarheit, mit der Martin sein Potenzial einschätzt, sowie Ehrlichkeit und Geradlinigkeit, mit denen er mir mitteilen musste, dass eine Nominierung für ihn doch zu früh komme, sind beispielhaft für ihn als Sportler und Mensch."

Philipp Weber steht im erweiterten Aufgebot - Matthias Musche raus

Wohl auch aufgrund der Absage Strobels wurde der zuletzt selten berücksichtigte Philipp Weber (SC DHfK Leipzig) ins erweiterte Aufgebot berufen. "Trotz einiger Ausfälle bin ich davon überzeugt, dass unsere Nationalmannschaft über eine geschlossene Mannschaftsleistung viel erreichen kann", sagte Strobel.

Aus freien Stücken verzichtete Prokop bei seinem 28er-Kader, aus dessen Kreis er sein endgültiges EM-Team formieren muss, auf Linksaußen Musche. Statt des Bundesliga-Torschützenkönigs, bei der Heim-WM vor einem Jahr von vielen noch als Bart der Nation gefeiert, dürfen Marcel Schiller (Frisch Auf Göppingen) und Patrick Zieker (TVB Stuttgart) auf eine Nominierung hoffen, wenn Prokop sein Aufgebot zum Start der unmittelbaren Turnier-Vorbereitung noch vor Weihnachten auf 18 Spieler reduziert.

"Wir haben auf vielen Positionen eine große Konkurrenz. Ich werde mir die Leistungen aller Spieler weiterhin anschauen und mit den Jungs im Austausch stehen", sagte Prokop. Als zusätzliche Option im Tor nominierte er wie schon in den Vorjahren 2007-Weltmeister Johannes Bitter als einen von vier Keepern. Mit welchen bis zu 16 Handballern das DHB-Team dann in die EM-Vorrunde geht, muss am 8. Januar um 20 Uhr beim Technical Meeting in Trondheim festgelegt werden.