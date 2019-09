Handball: THW Kiel verlängert Vertrag mit Kapitän Domagoj Duvnjak

Kapitän Domagoj Duvnjak (31) hat seinen im kommenden Sommer auslaufenden Vertrag beim deutschen Rekordmeister THW Kiel um zwei Jahre bis 2022 verlängert. Dies teilten die Kieler am Mittwoch, einen Tag vor dem Liga-Topspiel gegen die SG Flensburg-Handewitt (Do., 19 Uhr im LIVETICKER), mit. Duvnjak spielt seit 2014 für die Zebras und erzielte in 231 Partien 809 Tore.

"Der THW Kiel ist für mich der beste Verein der Welt", sagte der kroatische Nationalspieler und Welthandballer von 2013: "Auch deshalb macht es mich so unglaublich stolz, das THW-Trikot zwei weitere Jahre tragen zu dürfen."

Wichtig sei ihm auch die Perspektive der Mannschaft gewesen. "Ich möchte helfen, dass wir gemeinsam diese Ziele erreichen und noch viele Titel für den THW Kiel holen."

THW-Trainer Filip Jicha meinte: "Dule ist im Angriff und in der Abwehr einer der besten Spieler der Welt. Mit seiner Einstellung reißt er seine Mitspieler mit, er ist mit seiner Qualität und seiner Erfahrung ungemein wichtig für unsere Mannschaft, für unser System."

Kiels Geschäftsführer Viktor Szilagyi bezeichnete Duvnjak als "absolute Führungspersönlichkeit" auf und neben dem Platz.