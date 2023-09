Ryder Cup 2023: Spieler, Teilnehmer, Preisgeld, Modus - alle Infos zum Golf-Klassiker

Ab dem 29. September heißt es wieder beim Ryder Cup Team Europa vs. Team USA. Spieler, Teilnehmer, Preisgeld, Modus: SPOX liefert Euch alle Informationen zum Golf-Klassiker.

Mit dem Ryder Cup geht im September und Oktober diesen Jahres das prestigeträchtigste Mannschaftsturnier im Golf über die Bühne. Das Turnier, welches alle zwei Jahre auf wechselnden Kursen ausgetragen wird, startet am Freitag, den 29. September und endet am darauffolgenden Sonntag, den 1. Oktober.

In diesem Jahr findet die 44. Auflage des Wettbewerbs auf dem europäischen Kontinent statt. Den Zuschlag für die Austragung des Ryder Cup 2023 hat der Marco Simone Golf und Country Club erhalten. Der Golfclub befindet sich in Rom und liegt circa 15 Kilometer vom Stadtzentrum entfernt.

Ryder Cup 2023: Spieler und Teilnehmer

Beim Ryder Cup kommt es alle zwei Jahre zum Duell zwischen dem Team Europa und dem Team USA. Die beiden Mannschaften setzen sich dabei aus je zwölf Spielern zusammen. Für die Aufstellung des Teams sind die Teamkapitäne zuständig, unterstützt werden diese von jeweils fünf Vizekapitänen. Für das Team Europa ist das in diesem Jahr der Engländer Luke Donald, das Team USA wird dagegen von Zach Johnson angeführt.

Auch 2023 treten beim Ryder Cup die weltbesten Golfspieler an. Zu den besten Spielern im Team Europa gehört einmal mehr der Nordire Rory McIlroy. Allen voran McIlroy, Jon Rahm und Viktor Hovland sollen für das europäische Team den Sieg auf heimischen Boden erringen.

Die Konkurrenz für das Team Europa ist jedoch groß. Mit Scottie Scheffler weiß das Team USA die Nummer eins der Welt in seinen Reihen. Zu den weiteren Topspielern zählen Patrick Cantlay, Max Homa oder Xander Schauffele.

Ryder Cup 2023: Die Teams und Spieler im Überblick

Team Europa Team USA Rory McIlroy Scottie Scheffler Jon Rahm Wyndham Clark Viktor Hovland Brian Harman Tyrell Hatton Patrick Cantlay Matt Fitzpatrick Max Homa Robert MacIntyre Xander Schauffele Shane Lowry Justin Thomas Tommy Fleetwood Brooks Koepka Justin Rose Jordan Spieth Sepp Straka Collin Morikawa Nicolai Hojgaard Sam Burns Ludvig Aberg Rickie Fowler

Ryder Cup 2023: Modus und Preisgeld

Der Ryder Cup findet traditionell über drei Wettkampftage statt. An diesen drei Tagen werden insgesamt 28 Partien auf dem Marco Simone Golf und Country Club in Rom ausgetragen. An den ersten beiden Wettkampftagen stehen jeweils vier Fourball-Spiele und vier Foursome-Spiele auf dem Programm. Am Sonntag, dem Entscheidungstag, werden schließlich zwölf Einzelmatches (Singles) gespielt. Alle Details zum Modus beim Ryder Cup findet Ihr hier.

© getty Rory McIlroy führt in diesem Jahr das Team Europe an.

Als wichtigstes Mannschaftsevent im Golf ist der Ryder Cup auf der gesamten Welt äußerst populär. Durch Sponsoren und TV-Verträge werden mit dem Event Millionengewinne erzielt. Beim Ryder Cup ist es jedoch Tradition, dass die Spieler für den Sieg oder die Teilnahme an dem Mannschaftswettbewerb kein Preisgeld erhalten - es geht allein um Ruhm und Ehre.

Seit einigen Jahren verteilt die PGA jedoch 200.000 Dollar für wohltätige Zwecke an jeden Spieler des Team USA. Scottie Scheffler und Co. können mit der Hälfte des Geldes eine Wohltätigkeitsorganisation ihrer Wahl unterstützen, die restlichen 100.000 Dollar verteilt die PGA eigenhändig.

Ryder Cup 2023: Spieler, Teilnehmer, Preisgeld, Modus - alle Infos zum Golf-Klassiker

Event: Ryder Cup 2023

Ryder Cup 2023 Datum: 29. September bis 1. Oktober 2023

29. September bis 1. Oktober 2023 Austragungsort: Marco Simone Golf und Country Club, Rom

Marco Simone Golf und Country Club, Rom Teamkapitän Europa: Luke Donald

Luke Donald Teamkapitän USA: Zach Johnson

Zach Johnson Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW

Ryder Cup: Die Gewinner der vergangenen Jahre