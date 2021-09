Ryder Cup, Modus: Regeln und Spielformen der Foursomes, Fourballs und Einzelmatches

Zwischen den USA und dem Team Europa kommt es zum großen Golf-Showdown in Wisconsin. Wir erklären Euch alle Regeln beim Ryder Cup 2021 inklusive dem Modus der Foursomes, Fourballs und Einzelmatches.

Alle zwei Jahre treten die besten Golfer aus den USA gegen die Creme de la Creme aus Europa beim Ryder Cup an. Dadurch, dass dieses Turnier grundlegend anders als normale Turniere auf der PGA Tour abläuft, erklären wir Euch hier den Modus des Golf-Duells.

Ryder Cup, Modus: Regeln und Spielformen

Der Ryder Cup wird über drei Tage hinweg im Matchplay-Modus (Mann gegen Mann) ausgetragen. Während des Wochenendes werden 28 Partien auf den 18 Löchern in Whistling Straits ausgetragen. An den drei Turniertagen kommen insgesamt drei unterschiedliche Spielformen zum Einsatz.

Der Freitag- und Samstagmorgen wird von jeweils vier Foursome-Spielen bestimmt. Am Freitag- und Samstagnachmittag werden jeweils vier Fourballs gespielt.

Der Sonntag dient als Entscheidungstag. Die insgesamt 28 Partien werden dann durch zwölf Singles (Einzelmatches) komplettiert. Welche zwölf Spieler bei den Singles gegen einen Vertreter des gegnerischen Teams antreten, bestimmt der jeweilige Kapitän der Nationen-Teams. Er stellt auch die Teams in den Foursomes und Fourballs auf.

Ryder Cup, Modus: Regeln und Spielformen - Foursomes erklärt

Beim Foursome treten zwei Teams mit jeweils zwei Spielern im Wettspiel gegeneinander an. Innerhalb eines Teams wird sich Schlag für Schlag abgewechselt: Beispiel: US-Spieler 1 macht den Abschlag. Am Ball angekommen führt US-Spieler 2 den zweiten Schlag mit dem selben Ball aus. So geht es weiter, bis das jeweilige Team in Zusammenarbeit den Ball eingelocht hat.

Was besonders beim Ryder Cup sehr wichtig ist, dass sich vor dem ersten Abschlag geeinigt werden muss, wer bei den geraden und ungeraden Löchern aus der Tee-Box abschlägt.

Je nachdem, wer sich wie sicher mit seinem Driver oder den Eisen fühlt, können die Par 3 und Par 5 Löcher entsprechend durchgeplant werden.

Im Idealfall ergänzen sich beide Golfer. Beispielsweise ein Long Hitter wie Bryson De Chambeau im Team mit Short-Game-Master Phil Mickelson würde in einem Ryder-Cup-Team Sinn ergeben.

Ryder Cup, Modus: Regeln und Spielformen - Fourballs erklärt

Wie beim Foursome treten hier wieder zwei Spieler aus dem US-Team gegen zwei Spieler aus dem Team Europe gegeneinander an. Jeder Golfer eines Teams spielt seinen eigenen Ball. Nach jedem Loch fließt jedoch nur das beste Ergebnis in die Team-Wertung ein. Wenn Spieler Europe ein Par spielt und sein Teamkollegen einen Bogey, dann wird nur das Par gewertet.

Dieses Format bietet einige Möglichkeiten, um den Platz direkt zu attackieren. Der Teammate kann versuchen durch eine konservativere Annäherung dem aggressiver spielenden Partner Rückendeckung zu geben.

Ryder Cup, Modus: Regeln und Spielformen - Einzelmatches erklärt

Die Einzelmatches funktionieren wie gewohnt. Zwei Akteure spielen gegeneinander und der bessere Score am Ende des 18. Loch gewinnt das Duell und holt somit auch einen wichtigen Punkt für sein Team.

Der Deutsche Martin Kaymer triumphierte 2014 beim Ryder Cup zum dritten Mal mit dem Team Europe. Damals sicherte sich der Mettmanner sein Einzelmatch und ebnete den Weg zum Erfolg.

Ryder Cup, Modus: Regeln und Spielformen - Favoriten und Teams im Überblick

Ganz besonders interessant, wird die Konstellation zwischen Brooks Koepka und Bryson DeChambeau sein, die auf der Tour dieses Jahr mehrmals aneinander geraten sind. Open-Champion Collin Morikawa wird ebenfalls aufteen und auch FedEx-Cup-Champion Patrick Cantlay schlägt für Stars and Stripes ab. Hier der Überblick des US-Teams.

Ryder Cup, Modus: Regeln und Spielformen - Team USA im Überblick

Spieler Nationalität Weltranglistenposition Steve Stricker (Kapitän) USA - Collin Morikawa USA 3 Dustin Johnson USA 2 Bryson DeChambeau USA 7 Brooks Koepka USA 10 Justin Thomas USA 6 Patrick Cantlay USA 4 Daniel Berger USA 16 Harris English USA 11 Tony Finau USA 9 Xander Schauffele USA 5 Scottie Scheffler USA 21 Jordan Spieth USA 13

Ryder Cup, Modus: Regeln und Spielformen - Team Europa im Überblick

Bei den Europäern sieht die Startliste etwas unscheinbarer aus. Dennoch muss sich das von Team Padraig Harrington keinesfalls verstecken. US-Open-Gewinner Jon Rahm ist der Headliner von Team Europe. Der Österreicher Bernd Wiesberger gibt sein Debüt beim Ryder Cup. Es wird interessant sein, wie er auf dem schwierigen Platz in Whistling Straits performen kann.

Spieler Nationalität Weltranglistenposition Padraig Harrington (Kapitän) Irland - Paul Casey England 24 Matt Fitzpatrick England 27 Tyrrell Hatton England 19 Tommy Fleetwood England 27 Rory McIlroy Nordirland 15 Viktor Hovland Norwegen 14 Jon Rahm Spanien 1 Lee Westwood England 35 Bernd Wiesberger Österreich 63 Sergio Garcia Spanien 43 Shane Lowry Irland 42 Ian Poulter England 50

Ryder Cup: Die vergangenen Ergebnisse im Überblick