Golf US Open 2023 heute live: Übertragung im TV und Livestream, Ergebnisse und der aktuelle Stand

Die Golf US Open finden vom 15. bis 18. Juni in Los Angeles statt. SPOX zeigt Euch, wo Ihr das Major live im TV und Livestream sehen könnt. Außerdem halten wir Euch mit den Ergebnissen auf Stand.

An den ersten beiden Tagen geht es um jeweils 14 Uhr deutscher Zeit los. Nach dem Cut gehen die Golf-Stars ab 16 Uhr auf den Platz. Gespielt wird aufgrund der Zeitverschiebung bis jeweils tief in die Nacht.

Die US Open steigen erstmals in der Geschichte im Country Club in Los Angeles (Kalifornien). In der "Stadt der Engel" hatte das Major bereits vor 75 Jahren stattgefunden, jedoch nicht auf dem Platz in der Nähe von Beverly Hills und Hollywood.

Wie der aktuelle Stand ist und wo Ihr das Turnier live sehen könnt, verrät Euch SPOX in diesem Artikel.

Golf US Open 2023 heute live: Ergebnisse und der aktuelle Stand

Da heute der erste Tag ist, gibt es auch noch keine Übersicht zu den bisher besten Spielern im laufenden Wettbewerb. Daher folgt eine Übersicht zu den Favoriten und bekanntesten Spielern.

Die Buchmacher sind sich einig, dass Scottie Scheffler und Jon Rahm (Gewinner von 2021), die auch ganz oben in der Weltrangliste stehen, die besten Chancen haben, die 123. Ausgabe des zweitältesten Majors zu gewinnen.

Ebenfalls zum Kreis der Favoriten gehören Vorjahressieger Matt Fitzpatrick, Brooks Koepka, Xander Schauffele und Justin Thomas. Auch Rory McIlroy hat gute Karten.

Martin Kaymer ist ebenfalls mit von der Partie. Qualifiziert ist er aber nur, weil er das Turnier in den vergangenen zehn Jahren einmal gewinnen konnte. 2014 stemmte er den US-Open-Pokal als erster Deutscher aller Zeiten in die Höhe. Golf-Superstar Tiger Woods fehlt hingegen verletzt.

© getty Matt Fitzpatrick gewann mit den US Open 2022 sein erstes Major.

Golf US Open 2023 heute live: Die Favoriten

Spieler Nation Scottie Scheffler USA John Rahm Spanien Rory McIlroy Nordirland Brooks Koepka USA Patrick Cantlay USA Xander Schauffele USA Jordan Spieth USA Matt Fitzpatrick England Cameron Smith Australien Viktor Hovland Norwegen

Golf US Open 2023 heute live: Übertragung im TV und Livestream

Die exklusiven Übertragungsrechte für die Golf US Open liegen bei Sky. Eine Übertragung im frei empfangbaren Fernsehen gibt es somit nicht.

Der Pay-TV-Sender beginnt jeweils um 21 Uhr deutscher Zeit auf dem Sender Sky Sport Golf HD mit der Übertragung. Diese hört erst auf, wenn der letzte Spieler das Grün verlassen hat. An den ersten beiden Tagen wird mit dem Ende um 5 Uhr morgens gerechnet, nach dem Cut soll es eine Stunde kürzer dauern.

Wem das nicht reicht, kann über die Featured Groups bereits um 18 Uhr (19 Uhr nach dem Cut) dabei sein. Dort liefert Sky eine Übertragung mit englischem Original-Kommentar.

Golf US Open 2023 heute im Liveticker

Wer die US Open nicht live sehen kann oder verhindert ist, ist bei SPOX an der richtigen Adresse.

Wir liefern jeden Tag ab 21 Uhr einen ausführlichen Liveticker. Hier geht's zur Tagesübersicht.

Golf US Open 2023: Die Sieger seit 2015