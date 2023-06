Golf US Open 2023: Datum, Termine, Zeitplan, Ort, Teilnehmer, Spieler, Preisgeld, Übertragung im TV und Livestream

Am Donnerstag beginnen die Golf US Open. SPOX gibt Euch alle wichtigen Informationen zu den Terminen, dem Zeitplan, den Teilnehmern, Preisgeldern und der Übertragung.

Die US Open sind das zweitälteste der vier Major-Turniere. Es befindet sich im Kalender seit 2019 stets an dritter Stelle nach dem Masters sowie der PGA Championship.

Es ist die bereits 123. Ausgabe des legendären Turniers. Die Rekordsieger mit jeweils vier Titeln sind Willie Anderson, Robert Tyre Jones Jr., Ben Hogan und Jack Nicklaus.

Alle Informationen zu den US Open 2023 findet Ihr hier bei SPOX.

Golf US Open 2023 : Datum, Termine und Zeitplan

Los geht's mit den US Open am 15. Juni um 14 Uhr deutscher Zeit. Die zweite Runde findet am Tag darauf zur gleichen Uhrzeit statt.

Nach dem Cut - alle Spieler außerhalb der Top 50 (einschließlich bei Schlaggleichheit) und mehr als zehn Schlägen Rückstand auf den Führenden scheiden aus - beginnen die letzten beiden Runden um jeweils 16 Uhr. Bei allen vier Runden wird bis tief in die (deutsche) Nacht gespielt.

© getty Martin Kaymer ist erneut bei den US Open.

Golf US Open 2023: Termine und Zeitplan

Runde Datum Uhrzeit (MESZ) 1 Donnerstag, 15. Juni 14 Uhr bis 5 Uhr 2 Freitag, 16. Juni 14 Uhr bis 5 Uhr 3 Samstag, 17. Juni 16 Uhr bis 4 Uhr 4 Sonntag, 18. Juni 16 Uhr bis 4 Uhr

Golf US Open 2023: Ort und Platz

Zum ersten Mal finden die US Open im Country Club in Los Angeles im Bundesstaat Kalifornien statt. Dieser befindet sich auf dem Wilshire Boulevard, in der Nähe zu Beverly Hills und Hollywood.

Deshalb schlagen im LA Country Club für gewöhnlich viele bekannte Schauspieler und Musiker auf. Auch in den Zuschauerrängen wird das ein oder andere bekannte Gesicht erwartet.

Für Los Angeles als Standort der US Open ist es allerdings keine Premiere. Bereits vor 75 Jahren fand das Major in der "Stadt der Engel" statt.

Golf US Open 2023: Teilnehmer und Spieler

Zu den US Open werden traditionell immer die Sieger der letzten zehn Jahre und die Gewinner der anderen Major-Turniere der vergangenen fünf Jahre eingeladen. Dazu stoßen die Top 30 der USPGA Money List und auch der US-Amateur-Meister.

Deshalb wird auch Martin Kaymer mit von der Partie sein. Er ist bis heute der einzige deutsche Spieler, der die US Open gewonnen hat. Ebenfalls qualifiziert sind die Ex-Champions Dustin Johnson, Brooks Koepka, Jordan Spieth, Gary Woodland, Rory McIlroy, Bryson DeChambeau, Justin Rose und Jon Rahm.

Zu den ganz großen Favoriten auf den Sieg gehören Scottie Scheffler und Rahm, der bereits 2021 den Pokal in die Höhe stemmen durfte. Der Spanier ist derzeit der Führende in der FedExCup-Wertung und der Weltrangliste. Hinter ihm reiht sich jeweils Sheffler ein.

Ebenfalls zum Favoritenkreis gehören Koepka, Xander Schauffele, Justin Thomas und Vorjahressieger Matt Fitzpatrick. Mit Rory McIlroy ist natürlich ebenfalls immer zu rechnen.

© imago images Tiger Woods ist nicht bei den US Open dabei.

Golf US Open 2023, Teilnehmer und Spieler: Ist Tiger Woods dabei?

Legende Tiger Woods musste die US Open verletzungsbedingt absagen. Nach einer erneuten Operation am Knöchel ist ein Comeback noch nicht in Sicht.

Der Golf-Superstar hatte bereits die PGA Championship verpasst und bei den US Masters nach dem Cut zurückgezogen.

Woods muss sich also mindestens ein weiteres Jahr gedulden, bis er die US Open ein viertes Mal oder zum 16. Mal ein Major in seiner Karriere gewinnen kann.

Golf US Open 2023: Preisgeld

Insgesamt werden 16,3 Millionen Euro an Preisgeldern ausgeschüttet. Der Sieger streicht knapp drei Millionen Euro davon ein.

Zudem winken dem Gewinner 600 Punkte für die FedExCup-Wertung.

© getty Matt Fitzpatrick gewann mit den US Open 2022 sein erstes Major.

Golf US Open 2023: Übertragung im TV und Livestream

Wer auf eine Übertragung im Free-TV gehofft hat, wird leider enttäuscht. Die US Open werden ausschließlich im Pay-TV gezeigt.

Die exklusiven Übertragungsrechte hat sich hierbei Sky gesichert. Der Bezahlsender geht an jedem der vier Turniertage um 21 Uhr deutscher Zeit auf dem Sender Sky Sport Golf HD live.

Anders verhält es sich, wenn Ihr das Golf-Highlight in englischem Original-Kommentar schauen wollt. Mit den Featured Groups könnt Ihr bereits um 18 bzw. 19 Uhr (nach dem Cut) zusehen.

Die Übertragung läuft jeweils bis zum letzten geschlagenen Ball. Wer also nichts verpassen will, muss sich aufgrund der Zeitverschiebung auf Golf bis um 5 Uhr morgens einstellen.

