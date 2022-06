Alle zwei Jahre findet mit dem Ryder Cup das wichtigste Mannschaftsturnier im Golf statt. In diesem Jahr kommt es erneut zum Duell zwischen dem Team Europa und dem Team USA. Alle Informationen zu der Übertragung des Ryder Cup 2023 und wo Ihr das Event live im TV und Livestream sehen könnt, erfahrt Ihr hier.

Im Herbst dieses Jahres ist es wieder soweit: Beim Ryder Cup kämpfen die Teams aus Europa und den USA um die Krone beim prestigeträchtigsten Mannschaftsgolfturnier der Welt. Der Ryder Cup wird alle zwei Jahre auf wechselnden Kursen ausgetragen. In diesem Jahr findet die insgesamt 44. Auflage des Turniers statt.

Ryder Cup 2023: Ort, Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Datum, Termin, Infos

Der Ryder Cup 2023 wird vom Freitag, den 29. September 2023, bis zum Sonntag, den 01. Oktober 2023, im Marco Simone Golf und Country Club in Rom ausgetragen. Wie üblich beim Ryder Cup finden an den ersten beiden Turniertagen jeweils vier Foursomes und Fourballs statt. Am Sonntag, dem Finaltag, wird der Sieger des Ryder Cups in den zwölf Einzelmatches ermittelt.

Im vergangenen Jahr fand der Ryder Cup in den USA statt. Somit findet die 44. Ausgabe des Turniers 2023 wieder auf europäischem Boden statt, genauer gesagt in Rom. Im vergangenen Jahr gewann die USA gegen das Team Europa mit 19 zu 9. Läuft es für das Team Europa auf heimischen Untergrund beim Ryder Cup 2023 besser?

Als Kapitän für das Team Europa beim Ryder Cup 2023 wird Henrik Stenson im Einsatz sein. Der Schwede hat beim Ryder Cup schon reichlich Erfahrung gesammelt. Insgesamt fünfmal trat Stenson für das Europa-Team beim wichtigsten Teamwettbewerb an. Mit ihm gewann das Team Europa den Ryder Cup in den Jahren 2006, 2014 und 2018. Zu seinem größten Einzelerfolg gehört der Major-Titel bei den British Open 2016.

Sein Pendant aus den USA ist Zach Johnson. Johnson gewann in seiner Karriere bislang schon zwei Major-Turniere. Genau wie Henrik Stenson trat der US-Teamkapitän Zach Johnson schon fünfmal beim Ryder Cup an. Er gewann das Turnier mit seinem Team im Jahr 2016.

Ryder Cup 2023: Ort, Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Termine im Überblick

Datum Modus Freitag, 29. September 2023 4 Fourballs, 4 Foursomes Samstag, 30. September 2023 4 Fourballs, 4 Foursomes Sonntag, 1. Oktober 2023 12 Einzelmatches

Ryder Cup 2023: Ort, Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Schon seit einigen Jahren zeigt sich der Pay-TV-Sender Sky für die Übertragung der wichtigsten Golfturniere zuständig. Und der Ryder Cup gehört zweifelsohne dazu. Auch im Jahr 2023 wird Sky deshalb den Ryder Cup 2023 live und in voller Länge im TV zeigen.

© getty Zach Johnson führt das Team USA als Kapitän beim Ryder Cup 2023 an.

Der Pay-TV-Sender Sky bietet Euch zudem gleich zwei Optionen den Ryder Cup 2023 im Livestream zu erleben. Als Sky-Kunden könnt Ihr zum einen Euer gesamtes Programm bequem mit der SkyGo-App im Livestream verfolgen, beispielsweise mit Eurem Smartphone oder Tablet.

Sky bietet Euch mit WOW eine weitere Optionen, den Ryder Cup im Livestream zu sehen. Das Angebot von WOW könnt Ihr bei dem Pay-TV-Sender kostenpflichtig buchen.

Den Saisonendspurt live verfolgen: Jetzt das SKYTICKET erwerben.

Ryder Cup 2023: Ort, Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream - Die Infos im Überblick

Event: Ryder Cup 2023

Ryder Cup 2023 Datum: 29. September bis 1. Oktober 2023

29. September bis 1. Oktober 2023 Austragungsort: Marco Simone Golf und Country Club, Rom

Marco Simone Golf und Country Club, Rom Teamkapitän Europa: Henrik Stenson

Henrik Stenson Teamkapitän USA: Zach Johnson

Zach Johnson Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky Go, WOW

Ryder Cup: Die Gewinner der vergangenen Jahre