Golf - BMW Open in München: Datum, Termine, Zeitplan, Spieler, Übertragung im TV und Livestream

Golf-Turnier in München: Diese Woche findet die BMW International Open 2022 statt. SPOX klärt über die Termine respektive den Zeitplan auf und verrät, wo man im TV und Livestream nichts verpasst.

Die 33. BWM International Open stehen an. Ausgetragen wird das Golf-Turnier in München im Golfclub Eichenried. Dort geht es um ein Preisgeld von zwei Millionen Euro Preisgeld, womit die BWM Open das höchstdotierte deutsche Turnier im Profigolf sind. 333.330 Euro davon erhält der Sieger.

Von wann bis wann findet sie 2022? Und wo wird sie übertragen? Datum, Termine, Zeitplan, Spieler, Übertragung im TV und Livestream: SPOX liefert die relevantesten Informationen.

Golf - BMW Open in München: Datum, Termine, Zeitplan

Zur Sache geht bei den BWM Open in München dieses Jahr von Mittwoch, den 22. bis Sonntag, den 26. Juni, los geht es mit der ersten Runde am Donnerstag, den 23. Juni.

Am Donnerstag und Freitag wird zwischen 12.30 und 18 Uhr gespielt, am Samstag und Sonntag dann von 13.30 bis 18 Uhr.

© getty Viktor Hovland gewann die BMW Open im Jahr 2021.

Golf - BMW Open in München: Spieler

Das Teilnehmerfeld bei den BMW Open ist hochkarätig. Die Major-Champions Martin Kaymer, Sergio Garcia und Louis Oosthuizen haben sich beispielsweise angekündigt, ebenso wie Bernd Wiesberger, Rafa Cabrera Bello, Matti Schmid, Max Kieffer und Marcel Siem.

Angeführt wird das Teilnehmerfeld auf der Anlage vor den Toren Münchens von Billy Horschel (USA), auf Position elf der Weltrangliste geführt. Der letztjährige Gewinner Viktor Hovland (Norwegen) fehlt.

Kaymer wird laut Veranstalter beim Turnier der DP World Tour trotz seiner Probleme am Handgelenk starten. Davon gehe man aus, hieß es. Der zweimalige Major-Sieger sagte zuletzt wegen der Verletzung in Hamburg und bei der US Open ab. Bei der Premiere der umstrittenen neuen Saudi-Tour LIV in London hatte Kaymer dagegen abgeschlagen. Er hatte das Turnier als bislang einziger Deutscher im Jahr 2008 gewonnen.

Golf - BMW Open in München: Übertragung im TV und Livestream

Ihr seid nicht selbst vor Ort dabei, wollt die BMW Open aber definitiv nicht verpassen? Gute Nachricht: Sport1 überträgt das Turnier live im Free-TV sowie auf sport1.de im kostenlosen Livestream.

Die Moderation übernimmt Ralf Exel, als Kommentatoren sind Günter Zapf und Thomas Walz im Einsatz. Am Samstag ist Sport1 im linearen Fernsehen erst ab 15.30 Uhr und am Sonntag ab 16 Uhr auf Sendung, im Livestream dagegen jeweils bereits ab 13.30 Uhr.

Abgesehen von Sport1 ist mit Sky noch ein weiterer Sender - in dem Fall im Pay-TV - mit von der Partie. Die Ausstrahlungen beginnen um 12.30 Uhr (Donnerstag, Freitag) respektive 13.30 Uhr (Samstag, Sonntag). Mit Sky Go und Sky Ticket (neuerdings WOW) könnt Ihr das Golf-Turnier auch im Livestream verfolgen.

BMW Open: Die letzten fünf Sieger