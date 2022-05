Golf - PGA Championship 2022: Datum, Termine, Zeitplan, Übertragung im TV und Livestream

Am Donnerstag beginnt mit der PGA Championship das zweite Major-Turnier im Golf-Kalender. Hier gibt es alle Informationen mit den Terminen, dem Zeitplan sowie der Übertragung im TV und Livestream.

Golf - PGA Championship 2022: Datum, Termine, Zeitplan

Nach dem US Masters steht mit der PGA Championship das nächste Golf-Highlight im Jahr 2022 an. Das Major-Turnier wird am Donnerstag, den 19. Mai eröffnet, Schauplatz ist diesmal der Southern Hills Country Club in Tulsa, Oklahoma.

Die PGA Championship erstreckt sich bis zum Sonntag, den 22. Mai. Der Kurs beträgt 6,372 Meter bei 70 Par, das Preisgeld beträgt elf Millionen Dollar.

Los geht es am heutigen Donnerstag um 20 Uhr mitteleuropäischer Zeit. Bereits seit Montag läuft die Vorbereitung mit den Proberunden. Hier gibt es eine Übersicht mit dem Zeitplan und den Terminen des Turniers.

Termin Event TV/Livestream Donnerstag, 19. Mai, ab 20 Uhr 1. Turnierrunde Sky Sport 1 / skysport.de Freitag, 20. Mai ab 20 Uhr 2. Turnierrunde Sky Sport 1 / skysport.de Samstag, 21. Mai ab 19 Uhr 3. Turnierrunde Sky Sport 2 / skysport.de Sonntag, 22. Mai ab 19 Uhr 4. Turnierrunde Sky Sport 1 / skysport.de

© getty Tiger Woods ist einer der Teilnehmer an der PGA Championship.

Golf - PGA Championship 2022: Übertragung im TV und Livestream

Ihr wollt die PGA Championship 2022 auf keinen Fall verpassen? Es besteht die Chance, im TV und Livestream einzuschalten, denn Sky hat nach den US Masters auch die Rechte an der Ausstrahlung eines weiteren Major-Turniers. Gregor Biernath und Adrian Grosser kommentieren.

Der Bezahlsender zeigt es abgesehen von der Ausstrahlung im linearen Pay-TV auch im Livestream auf skysport.de (nur für Kunden) und in der Sky Sport App. Der Livestream kann genauso auch über die Plattformen Sky Go und Sky Ticket abgerufen werden.

PGA Championship: Tiger Woods kritisiert Fehlen von Phil Mickelson

Golf-Superstar Tiger Woods hat Vorjahressieger Phil Mickelson für dessen Abwesenheit bei der PGA Championship kritisiert. "Es ist immer enttäuschend, wenn der Titelverteidiger nicht hier ist", sagte Woods vor dem Turnierstart am Donnerstag: "Phil hat einige Dinge gesagt, gegen die sich viele von uns, die sich der Tour und dem Erbe der Tour verpflichtet fühlen, gewehrt haben."

Mickelson hatte sich nach kontroversen Aussagen zur PGA Tour und über Saudi-Arabien eine Auszeit genommen. Der 51-Jährige soll zu den zentralen Figuren der neuen milliardenschweren Turnierserie gehören, die durch den saudi-arabischen Staatsfonds finanziert wird. In der vergangenen Woche hatte Mickelson seine Teilnahme am zweiten Major des Jahres abgesagt.

"Es gibt hier draußen viel Geld. Aber es ist wie bei jedem anderen Sport auch. Man muss da rausgehen und es sich verdienen. Es ist nur nicht von vornherein garantiert", sagte Woods, Mickelson habe "seine Meinung darüber, wohin sich das Golfspiel entwickeln wird. Ich habe meine Sichtweise."

Woods selbst sieht sich vor seinem zweiten Major-Start seit seinem folgenschweren Unfall im vergangenen Jahr weiter auf einem guten Weg. "Ich habe das Gefühl, dass ich es kann, definitiv. Ich muss nur da rausgehen und es tun", sagte der 15-malige Majorsieger auf die Frage, ob er gewinnen könne. Er fühle sich "viel stärker als beim Masters" vor rund einem Monat. (Quelle: SID)

Golf - PGA Championship: Gewinner der letzten fünf Jahre