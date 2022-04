Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 3 des US-Masters im TV, Livestream und Liveticker

Die ersten zwei Tage beim traditionellen Masters in Augusta sind absolviert, die Spreu hat sich vom Weizen getrennt und es geht ans Eingemachte. Wo Ihr den dritten Tag am heutigen Samstag live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Tiger Woods ist erstmals seit langer Verletzungspause nach einem Autounfall und zuvor lange anhaltenden Rückenproblemen zurück und beeindruckte bereits am Donnerstag mit einer 71er-Runde, damit also 1 unter Par.

"Ich habe mich zurückgekämpft, um an diesem Tag voll da zu sein", sagte Woods: "Ich bin, wo ich sein wollte." Trotz der Schmerzen im rechten Bein war ihm klar: "Sobald das Adrenalin einsetzt, ich angefeuert werde und in meine kleine Welt eintauche, sollte alles in Ordnung sein."

Die aktuell Führenden Justin Thomas und Scottie Scheffler beginnen ihre heutigen Runden um 17.40 Uhr und 18.50 Uhr. Hideki Matsuyama, der das Masters im letzten Jahr gewinnen konnte, schlägt um 18.30 Uhr ab. Der Fanliebling Tiger Woods geht am heutigen Tag um 17.00 Uhr deutscher Zeit auf seine Runde und wird versuchen sich von seinem geteilten 19. Platz zu verbessern.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 3 des US-Masters im TV, Livestream - Datum, Ort, Infos

Wettbewerb: US-Masters

US-Masters Spieltag: 3/4

3/4 Datum: Samstag, 09. April

Samstag, 09. April Beginn: 16 Uhr

16 Uhr Spielort: Augusta National Golf Club

Augusta National Golf Club Preisgeld: 11.500.000$

© getty Tiger Woods hat zuletzt 2019 das Masters in Augusta gewonnen.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 3 des US-Masters im TV und Livestream

Pay-TV-Sender Sky überträgt das erste Major-Turnier des Jahres live und exklusiv aus Augusta/Georgia. Wie an den ersten beiden Tagen auch steigt Sky dabei um 21 Uhr in die Liveübertragung ein. Zu sehen ist das Ganze auf dem Kanal Sky Sport 1.

Als Kommentatoren stehen dabei Gregor Biernath und Adrian Grosser parat, die das Geschehen begleiten werden. Zudem bietet Sky aber auch den amerikanischen Originalkommentar auf einer zweiten Ton-Option an.

Abgesehen von der Übertragung auf seinem linearen Kanal zeigt Sky zusätzlich die sogenannte Amen Corner, also die Löcher 11, 12 und 13 in einem kostenlosen Livestream auf seiner Website skysport.de. Los geht es hier bereits um 16.45 Uhr.

Zudem zeigt Sky seine Übertragung aus Augusta wie üblich auch im für Abonnenten des Sportpakets kostenlosen Livestream-Service Sky Go. Wer kein Abo hat, bekommt die Livestreams des Senders aber auch kostenpflichtig über Sky Ticket.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 3 des US-Masters im TV, Livestream - Die Top-10 nach Tag 2

Rang Name Schläge 1 Justin Thomas 67 1 Scottie Scheffler 67 3 Shane Lowry 68 4 Hideki Matsuyama 69 4 Charl Schwartzel 69 4 Hudson Swafford 69 7 Kevin Kisner 70 7 Si-woo Kim 70 7 J.J. Spaun 70 7 Collin Morikawa 70

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 3 des US-Masters im Liveticker

Wer unterwegs ist oder keinen Wert auf bewegte Bilder vom Masters legt, der ist derweil bei SPOX sehr gut aufgehoben, denn wir bieten einen kostenlosen Liveticker zum Turnier in Augusta an.

Golf - Augusta, Übertragung heute live: Tag 3 des US-Masters im TV, Livestream - Die letzten Sieger