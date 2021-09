Ryder Cup: Finale am 3. Tag heute live im TV und Livestream

Heute ist es wieder soweit: der dritte und finale Tag des prestigeträchtigen Ryder Cups steht an. SPOX erklärt Euch, wie Ihr das Spektakel live im TV und im Livestream verfolgen könnt.

Ryder Cup: 3. Tag heute live im TV und Livestream - Ort, Datum, Event und die wichtigsten Infos

Die ersten zwei von insgesamt drei Spieltagen sind absolviert und nun geht es also in den finalen Turnierabschnitt. Auch heute wird, wie schon an den Tagen zuvor, auf dem Straits Course von Whistling Straits in der Stadt Sheboygan in Wisconsin, USA gespielt.

Im Vergleich zu den Tagen Freitag und Samstag gibt es allerdings zwei wesentliche Änderungen. Zum einen werden die heutigen Spiele nicht schon um 14.05 Uhr MEZ beginnen, sondern erst vier Stunden später, also um 18.05 Uhr MEZ.

Die zweite Abweichung betrifft den Spielmodi: anstelle von Foursomes und Fourballs werden heute alle Spieler in den Genuss eines Einzelspiels kommen - insgesamt also zwölf an der Zahl. Ab 18.05 Uhr beginnt dann alle elf Minuten eine weitere Partie, die letzte ist schließlich für 20.05 Uhr MEZ angesetzt.

Es wird erwartet, dass das Siegerteam kurz vor Mitternacht feststehen und direkt im Anschluss die Siegerehrung stattfinden wird.

Ryder Cup: 3. Tag heute live im TV und Livestream - Das Team Europa

NAME WELTRANGLISTE RYDER CUP- TEILNAHMEN Nationalität Jon Rahm 1 1 Spanien Viktor Hovland 13 0 Norwegen Rory McIlroy 15 5 Nordirland Tyrrell Hatton 19 1 England Paul Casey 23 4 England Matthew Fitzpatrick 27 1 England Lee Westwood 34 10 England Tommy Fleetwood 36 1 England Shane Lowry 40 0 Irland Sergio Garcia 43 9 Spanien Ian Poulter 49 6 England Bernd Wiesberger 61 0 Österreich

Ryder Cup: 3. Tag heute live im TV und Livestream - Das Team USA

NAME WELTRANGLISTE RYDER CUP- TEILNAHMEN Dustin Johnson 2 4 Collin Morikawa 3 0 Patrick Cantlay 4 0 Xander Schauffele 5 0 Justin Thomas 6 1 Bryson DeChambeau 7 1 Brooks Koepka 9 2 Tony Finau 10 1 Harris English 11 0 Jordan Spieth 14 3 Daniel Berger 16 0 Scottie Scheffler 21 0

Ryder Cup: 3. Tag heute live im TV und Livestream - Die Übertragung im TV

Die komplette Übertragung des Ryder Cup läuft in diesem Jahr in voller Länge und exklusiv bei Sky.

Nur wenige Minuten vor dem ersten Abschlag, um 18 Uhr beginnt der Pay-TV-Sender mit der Übertragung. Zu sehen sein wird das Event auf den Kanälen Sky Sport 2 und Sky Sport 2 HD. Die Moderation übernimmt das Trio Gregor Biernath, Adrian Grosser und Irek Myskow.

Ryder Cup: 3. Tag heute live - Die vergangenen Ergebnisse im Überblick

Der Ryder Cup ist eines der prestigeträchtigsten Golfturniere der Welt. Traditionell wird das Turnier jede zwei Jahre ausgetragen. Gespielt wird entweder auf dem europäischen oder dem amerikanischen Kontinent. Wegen der Corona-Pandemie musste das Turnier letztes Jahr abgesagt werden. Nun findest es dieses Jahr in Sheboygan, Wisconsin statt.