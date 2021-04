Augusta heute live: Tag 1 bei Golf-Masters im TV, Livestream und Liveticker

An der Magnolia Lane wird wieder abgeschlagen. Am Donnerstag startet das Masters in Augusta. Wie Ihr die Golfprofis in Aktion live im TV, Livestream und Liveticker verfolgen könnt, erfahrt Ihr hier.

Augusta heute live: Tag 1 bei Golf-Masters im TV und Livestream

Am heutigen 8. April startet das Masters in Augusta mit dem ersten Tag. Ab 14 Uhr wird aufgeteet. Eine Möglichkeit, das Turnier im Free-TV zu verfolgen, gibt es nicht.

Augusta heute live: Tag 1 bei Golf-Masters im TV

Denn Sky hat die Übertragungsrechte für das Masters in Augusta und zeigt dementsprechend die vier Tage im Pay-TV. Ab 21 Uhr sendet der Pay-TV-Sender live und ist bis 1.30 Uhr in der Nacht auf Sendung.

Kunden können die Übertragung bei Sky Sport 1 HD sehen.

Augusta heute live: Tag 1 bei Golf-Masters im Livestream

Des weiteren bietet Sky allen Nicht-Kunden ein Schmankerl an. Auf skysport.de. ist ab 16.45 Uhr die Amen Corner im Livestream for free zu sehen.

Dabei handelt sich um die Schlüsselstelle auf dem Kurs in Georgia. Mit dem Livestream seht Ihr zumindest alle Spieler an diesen drei Löchern.

Wie gewohnt haben Sky-Kunden zudem den Zugriff auf das komplett Programm über SkyGo abrufen. Außerdem könnt Ihr ein Sky-Ticket buchen, mit dem Ihr ebenfalls alle Livestreams abrufen könnt.

Golf - Masters in Augusta, Amen Corner: Die Sendezeiten bei Sky

Datum Start Ende Do., 8. April 16.45 Uhr 0 Uhr Fr., 9. April 16.45 Uhr 0 Uhr Sa., 10. April 17.45 Uhr 0 Uhr So., 11. April 17.45 Uhr 0 Uhr

Augusta heute live: Tag 1 bei Golf-Masters im Liveticker

Bei SPOX bleibt Ihr auch über jeden Put, Drive und Chip informiert. Wir tickern jeden live für Euch mit.

Hier geht es zum Liveticker für Tag 1.

Hier geht es zur Liveticker-Übersicht mit allen weiteren Livetickern.

Augusta, Golf-Masters: Favoriten, Wettquoten

Dustin Johnson geht als Favorit in das US Masters der Profigolfer in Augusta (8. bis 11. April). Der Sportwettenanbieter bwin hat die Titelverteidigung des US-Amerikaners mit der Quote 10,00 notiert.

Der Sieg beim Major im Bundesstaat Georgia wird zudem vor allem dem US-Open-Champion Bryson DeChambeau, dem Spanier Jon Rahm und dem US-Amerikaner Jordan Spieth zugetraut. Bei einem Erfolg einer der drei Spieler winkt das Zwölffache des Einsatzes.

Wenn auf einen deutschen Sieg durch die bereits 63 Jahre alte Ikone Bernhard Langer gewettet wird, belohnt bwin einen Erfolg mit dem 751-Fachen des Einsatzes - der einzige Deutsche im Starterfeld geht als klarer Außenseiter ins Turnier. (Quelle: SID)

Augusta, Golf-Masters: Kurs, Löcher

Die 18 Löcher auf dem Augusta National Golf Club gelten als einer der schönste Golfkurse auf der Welt. Der ganze Kurs ist sehr malerisch und gespickt mit Wasserhindernissen.

Außerdem gibt es mehrere Charakteristika wie die Magnolia Lane, die Straße zum Clubhaus, die gesäumt von Magnolien ist, oder den Big Oak Tree, eine etwa 150 Jahre alte Eiche.

