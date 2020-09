Golfprofi John Daly an Krebs erkrankt: "Vielleicht gibt es ein Wunder"

Der zweimalige Major-Sieger John Daly ist an Blasenkrebs erkrankt. Das gab der US-Golfprofi am Donnerstag bekannt. "Glücklicherweise wurde es früh festgestellt", sagte der 54-Jährige dem Fernsehsender Golf Channel, "wir werden sehen was passiert."

Der Krebs wurde entdeckt, als sich Daly wegen des Verdachts auf Nierensteine untersuchen ließ. Er wurde bereits operiert.

"Ich weiß nicht alle Details über Blasenkrebs", sagte Daly, der 1991 die PGA Championship und 1995 die British Open gewonnen hatte. "Wahrscheinlich kommt der Krebs wieder. Es sieht nicht so aus, als würde er weggehen. Vielleicht gibt es ein Wunder."

Daly, berühmt für bunte Outfits und schräge Auftritte, will kämpfen. "Die Ärzte sagen nicht, dass es zu spät ist. Ich höre ihnen zu und werde versuchen, mit dem Rauchen aufzuhören."

Der Kalifornier will sein Leben so gut wie möglich genießen. "Wenn der Krebs zurückkommt, kommt er zurück", sagte Daly, dessen Karriere Gewichts- und Alkoholprobleme begleiteten. "Ich werde Spaß haben. Ich habe keine Angst, zu sterben. Ich kann die Herausforderung annehmen."