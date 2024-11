"Es kam ein Lachsmiley": Terodde enthüllt Austausch mit Schalke-Kandidat Anthony Modeste

"Es kam nur ein Lachsmiley, er wollte nichts rausrücken", sagte Terodde in seiner Expertenrolle bei Sky über den Chatverlauf mit seinem früheren Mitspieler beim 1. FC Köln.

Die WAZ hatte am Samstag berichtet, dass am angeblichen Interesse der Schalker am derzeit vereinslosen Franzosen "etwas dran" sei, zuvor hatte Sky berichtet. Modeste sei aber nur eine von mehreren Optionen. "Da gibt es keine Verhandlungen. Man kann nie etwas ausschließen, aber ich kann auch nicht ausschließen, dass S04 heute 12:0 gewinnt", sagte der neue Sportdirektor Youri Mulder kurz vor dem Anpfiff der Begegnung gegen Jahn Regensburg.