"Fortgeschrittene Verhandlungen": Schalke 04 will sich offenbar mit ehemaligem Spieler vom BVB verstärken

FC Schalke: Anthony Modeste spielte auch für den BVB

Modeste spielte in der Bundesliga bereits für 1899 Hoffenheim, den 1. FC Köln (zwei Mal) und pikanterweise auch für Schalkes Erzrivale BVB. Von 2023 bis zum Sommer 2024 ging der 36-Jährige für Al Ahly in Ägypten auf Torejagd. Seit diesem Sommer ist er ohne Klub und entsprechend ablösefrei zu haben.

In 209 Bundesligaspielen erzielte Modeste 85 Tore. Dazu lieferte der ehemalige Junioren-Nationalspieler Frankreichs noch 17 Assists. Zuletzt bei Al Ahly markierte er 6 Treffer in 31 Einsätzen (4 Assists).