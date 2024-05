Nach 310 Einsätzen! Zweitliga-Legende beendet seine Karriere

Der 36 Jahre alte Kapitän der Gelsenkirchener habe die Mannschaft kurz zuvor über seinen Abschied informiert, hieß es.

Terodde ist der erfolgreichste Angreifer der 2. Liga: Viermal war er Torschützenkönig, in 310 Einsätzen erzielte er 177 Treffer.

In der laufenden Saison steht Terodde bei fünf Treffern. Am Dienstag hatte sich Schalke mit einem 4:0 (2:0) beim VfL Osnabrück den Klassenerhalt gesichert.

Terodde spielt seit der Saison 2021/22 für S04 und führte den Klub mit 30 Saisontoren zurück in die Bundesliga. In der folgenden Spielzeit konnte er den Abstieg nicht verhindern, in der Bundesliga kommt Terodde bei 90 Spielen auf 15 Tore.