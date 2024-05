SV Wehen Wiesbaden vs. Jahn Regensburg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga Relegation im TV und Livestream?

Das Rückspiel am heutigen Dienstag, dem 28. Mai, zwischen dem SV Wehen Wiesbaden und Jahn Regensburg steigt in der Brita-Arena (Wiesbaden). Der Anstoß ist um 20.30 Uhr.

Ein Favorit lässt sich nach dem Hinspiel nicht so wirklich ausmachen. In einem umkämpften Duell trennten sich die beiden Vereine am Ende 2:2.

Das zu den groben Rahmenbedingungen - aber wer ist im TV, Livestream und Liveticker zuständig? SPOX hat die Antwort!