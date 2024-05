Jahn Regensburg vs. SV Wehen Wiesbaden: Gilt in der 2. Bundesliga Relegation die Auswärtstorregel?

Die Meisterschaft ist zwar beendet, doch es gibt einige wenige deutsche Vereine, die auch danach noch im Einsatz sind. Die Relegationsspiele für die Bundesliga und die 2. Bundesliga stehen an. Im Kampf um ein Ticket für die 2. Bundesliga befinden sich der SSV Jahn Regensburg, der die 3. Liga als Dritter beendet hat, und der SV Wehen Wiesbaden, 16. der 2. Bundesliga.

Das Relegations-Hinspiel findet am 24. Mai in Regensburg statt, das Rückspiel steigt am Dienstag um 20.30 Uhr in Wiesbaden.