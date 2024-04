"Bis zum letzten Tag": HSV-Trainer Steffen Baumgart hakt Aufstieg noch nicht ab

Steffen Baumgart hakt den Aufstieg in die Bundesliga noch nicht ab, trotz sechs Punkten Rückstands auf den Relegationsplatz. "Die Saison ist noch nicht vorbei. Dass wir in einer nicht so guten Situation sind, wissen wir", sagte der Trainer des Hamburger SV vor der Partie bei Eintracht Braunschweig am Samstag (13 Uhr).

