Aufstieg futsch, Fans wütend: HSV auf dem Weg zum Zweitliga-Dino

Mit ziemlicher Sicherheit geht der HSV im Sommer in sein dann siebtes Zweitliga-Jahr, es droht damit der unrühmliche Titel des "Zweitliga-Dino". Sollten es Kiel und der Stadtrivale St. Pauli in die Bundesliga schaffen, wäre der HSV nämlich der dienstälteste Zweitliga-Klub.

Kein Wunder, dass Baumgart "nicht aufgeben" will. Und Glatzel meinte: "Solange noch etwas möglich ist, muss man bis zum Ende immer alles versuchen. Aber klar ist, dass jetzt alles zusammenkommen muss." Voll überzeugt, klangen sie dabei aber nicht.

Die Kieler schweben hingegen nach sechs Siegen in Serie ohne Gegentor dem ersten Bundesliga-Aufstieg der Vereinsgeschichte entgegen, doch das A-Wort wollte noch niemand so richtig in den Mund nehmen. Zwei Mal waren sie schon knapp dran, zwei Mal klappte es in der Relegation (2018 und 2021) dann doch nicht. Doch nun soll es endlich was werden mit der ganz großen Party. "Wenn wir weiter solche Leistungen bringen, stehen die Chancen gut", sagte Kapitän Philipp Sander.