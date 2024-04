2. Bundesliga: Hertha BSC verspielt letzte Chance auf den Aufstieg

Das Team von Trainer Pal Dardai kassierte beim 1:1 (1:0) gegen Hannover 96 einen späten Gegentreffer und kann den Relegationsplatz nicht mehr erreichen. Die Hannoveraner dagegen haben zumindest noch theoretische Chancen auf Rang drei.

In der ersten Halbzeit traf Marc-Oliver Kempf per Kopf nach einer Ecke von Trainer-Sohn Palko Dardai zu Herthas Führung (13.). Enzo Leopold (90.+3) glich spät aus. Nach Herthas Führungstreffer entwickelte sich ein rasantes Spiel, wobei Hannover das bessere Team war. Bis zur Pause scheiterte 96 jedoch zweimal am Aluminium.

Die Hoffnungen der 96er auf den Relegationsplatz könnten sich ebenfalls bereits an diesem Wochenende zerschlagen. Sollte Fortuna Düsseldorf auf Platz drei das Spitzenspiel am Samstagabend (20.30 Uhr/Sport1) bei Schalke 04 nicht verlieren, hat auch Hannover keine Chance mehr auf den Aufstieg.