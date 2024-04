SV Elversberg vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am heutigen Freitag, dem 19. April, steigen in der 2. Bundesliga wie gewohnt zwei Spiele. Eines davon: SV Elversberg vs. FC Schalke 04. Gespielt wird ab 18.30 Uhr in der Ursapharm-Arena an der Kaiserlinde in Elversberg.

2. Bundesliga: Die Freitagsspiele am 30. Spieltag

Uhrzeit Heim Gast 18.30 Uhr 1. FC Nürnberg SC Paderborn 07 18.30 Uhr SV Elversberg FC Schalke 04

Das sind die groben Rahmenbedingungen, aber wo läuft der Spaß denn nun im TV und Livestream? Dieser Artikel klärt auf!