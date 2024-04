2. Liga: Spitzenreiter! Holstein Kiel stürmt in Richtung Bundesliga

Fortuna Düsseldorf verteidigt Platz drei

Fortuna Düsseldorf hat sich im Aufstiegsrennen am Relegationsplatz festgekrallt. Die Rheinländer feierten durch ein 2:0 (1:0) nach langer Überzahl beim SV Wehen Wiesbaden den fünften Liga-Sieg in Folge und bauten ihren Vorsprung auf den Hamburger SV (48) auf vorerst vier Zähler aus. Der HSV tritt am Sonntag (13.30 Uhr/Sky) beim 1. FC Magdeburg an.

Shinta Appelkamp (13.) und Isak Johannesson (64.) trafen für die Gäste, die von einer umstrittenen Roten Karte gegen Hyunju Lee (35.) profitierten. Aufsteiger Wiesbaden (31) bleibt in Abstiegsgefahr.

Düsseldorf startete in einer chancenarmen ersten Hälfte gnadenlos effizient. Appelkamp brachte das Team von Trainer Daniel Thioune mit dem ersten Abschluss der Partie in Führung.

Dann trat Lee bei einen Foul Fortunas Yannik Engelhardt von hinten in die Wade, Schiedsrichter Timo Gerach entschied sich für den Platzverweis. Sehr zum Unmut von Wiesbadens Coach Markus Kauczinski, der wegen Meckerns die Gelbe Karte sah. In Überzahl gab Düsseldorf erst recht den Ton an, nach toller Vorarbeit von Appelkamp erhöhte Johannesson.