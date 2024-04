Schalke 04 vs. 1. FC Nürnberg heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Am Samstagabend, den 13. April, treffen am 29. Spieltag der 2. Bundesliga Schalke 04 und der 1. FC Nürnberg im Topspiel aufeinander. Das Duell in der Veltins-Arena auf Schalke wird um 20.30 Uhr angepfiffen.

Bei Schalke 04 herrscht weiterhin akute Abstiegsgefahr. Der Verein steht vor dem Spieltag nur drei Punkte vor einem direkten Abstiegsrang. Durch das 1:1-Auswärtsremis bei Hannover 96 wurde die Krise nur weiter verschärft. Das Team von Karel Geraerts wartet jetzt schon seit vier Pflichtspielen auf einen Sieg. Kann den Königsblauen gegen Nürnberg die Wende gelingen?

Auch Christian Fiels Nürnberger konnten in den letzten Spielen keinen Sieg einfahren - drei Mal in Folge blieb der Klub ohne Sieg. Gegen den Aufstiegsaspiranten aus Kiel hagelte es zu Hause gar eine 0:4-Niederlage. Der Klub hat aber noch einen recht komfortablen Abstand auf die direkten Abstiegsränge - müsste bei einer Niederlage gegen Schalke aber weiter zittern.