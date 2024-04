Schoko-Shake-Gate: Schalke 04 suspendiert Mittelfeldspieler

Schalke 04 hat gut zwei Wochen nach Verteidiger Timo Baumgartl auch Dominick Drexler in die zweite Mannschaft verbannt. Der Grund: Ein bislang nicht bestätigter Vorfall in der Kabine nach dem 1:1 bei Hannover 96 am Sonntag.

Anzeige

"Als Team müssen wir in den verbleibenden Spielen eng für den Klassenerhalt zusammenstehen, diesem Ziel muss sich jeder Einzelne unterordnen, das haben wir der Mannschaft unmissverständlich klargemacht. Dominick hat sich zuletzt über die Mannschaft gestellt. Ich habe deshalb die Entscheidung getroffen, dass Dominick bis auf Weiteres Teil der U23 ist", sagte Schalke-Trainer Karel Geraerts. Laut übereinstimmenden Medienberichten habe der Mittelfeldspieler nach der Partie in Hannover einen Schoko-Shake durch die Kabine geworfen. Dabei seien auch Mitspieler von dem Getränk getroffen worden. Drexler steht seit seinem Wechsel vom 1. FC Köln im Sommer 2021 bei den Königsblauen unter Vertrag. In der laufenden Saison kam der gebürtige Bonner bislang in 12 Pflichtspielen zum Einsatz und erzielte dabei ein Tor. Schalke kämpft in der 2. Bundesliga nach wie vor um den Klassenerhalt. Die Knappen belegen mit zwei Punkten Vorsprung auf den Relegationsplatz und mit drei Punkten Vorsprung auf den ersten direkten Abstiegsplatz aktuell Rang 13. Aus den vergangenen vier Partien holte S04 lediglich drei Zähler. Am Samstag (20.30 Uhr) geht es mit einem Heimspiel gegen den 1. FC Nürnberg weiter.

Artikel und Videos zum Thema