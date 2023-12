In der 2. Bundesliga bekommt es der HSV am heutigen Tag mit dem SC Paderborn zu tun. SPOX verrät Euch, wer die Partie am 16. Spieltag live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

Am heutigen Samstag, den 9. Dezember, trifft in der 2. Bundesliga der HSV auf den SC Paderborn. Das Zweitligaspiel startet um 13.00 Uhr. Als Austragungsort der Begegnung dient das Volksparkstadion in Hamburg.

Der HSV befindet sich in der 2. Bundesliga weiterhin in der Spitzengruppe. Mit 28 Zählern liegen die Hamburger auf dem dritten Platz und damit drei Zähler hinter dem Spitzenreiter St. Pauli, gegen den der HSV zuletzt 2:2 unentschieden spielte.

Der SC Paderborn liegt dagegen mit 21 Punkten im Mittelfeld der Tabelle. Nach zuletzt zwei Niederlagen in Folge erkämpften sich die Paderborner am vergangenen Wochenende einen knappen 1:0-Sieg gegen Hannover 96. Welches Team hat die Pokalstrapazen besser überstanden und kann den Rasen heute als Sieger verlassen?

Event: 2. Bundesliga, 16. Spieltag

Partie: HSV vs. SC Paderborn

Datum: 9. Dezember

Start: 13.00 Uhr

Spielort: Volksparkstadion, Hamburg

Volksparkstadion, Hamburg Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky, OneFootball

Liveticker: SPOX

© getty Schlägt der HSV heute den SC Paderborn?

HSV vs. SC Paderborn heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Die Partie zwischen dem HSV und dem SC Paderborn zeigt Sky heute heute im TV und Livestream. Live und vollumfänglich seht Ihr das Spiel ab 12.30 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). In der Konferenz könnt Ihr die Partie zudem auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) und auf Sky Sport Top Event verfolgen.

Alle Sky-Kunden könnt HSV vs. Paderborn am heutigen Tag in der Sky-Go-App im Livestream erleben. Einen Livestream des Spiels findet Ihr zudem auf WOW. Zu guter Letzt bietet OneFootball das Zweitligaduell als Einzelstream an.

HSV vs. SC Paderborn heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

Das Duell zwischen dem HSV und dem SC Paderborn könnt Ihr heute bei SPOX im Liveticker erleben. Hier verpasst Ihr keine Szene des Spiels. Hier findet Ihr den Liveticker von SPOX.

