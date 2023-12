Heute empfängt in der 2. Bundesliga der 1. FC Kaiserslautern das Team von Hertha BSC. Wir zeigen Euch, wer das Spiel live im TV und Livestream zeigt / überträgt.

2. Bundesliga: 1. FC Kaiserslautern vs. Hertha BSC - Datum, Zeit, Ort, Infos

Mit dem 1. FC Kaiserslautern und Hertha BSC treffen in der 2. Bundesliga am heutigen Samstag, 9. Dezember, zwei ehemalige Bundesligisten aufeinander. Die Partie des 16. Spieltags beginnt um 13 Uhr im Fritz-Walter-Stadion in Kaiserslautern.

Unter dem neuen Trainer Dimitrios Grammozis gelang den Roten Teufeln am vergangenen Dienstag endlich mal wieder ein Sieg. Im Achtelfinale des DFB-Pokals wurde der 1. FC Nürnberg besiegt. Davor hatte es in der 2. Bundesliga fünf Niederlagen in Folge gesetzt, was zur Entlassung von Trainer Dirk Schuster führte. Grammozis soll Kaiserslautern (18 Punkte) in der Tabelle vom 13. Platz aus wieder nach oben führen.

Bundesliga-Absteiger Hertha BSC erlebte bisher eine Saison mit vielen Höhen und Tiefen. Zuletzt überwogen die positiven Ergebnisse. In der 2. Bundesliga sind die Hauptstädter mittlerweile seit sechs Spielen ungeschlagen. Als Tabellenachter (21 Punkte) liegt die Hertha sieben Punkte hinter Relegationsplatz drei.

1. FC Kaiserslautern vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Live im Free-TV wird 1. FC Kaiserslautern vs. Hertha BSC heute nicht gezeigt. Doch keine Angst, es gibt mehrere Optionen, das Spiel dennoch live zu verfolgen. Diese sind jedoch alle kostenpflichtig.

1. FC Kaiserslautern vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV?

Kaiserslautern vs. Hertha BSC wird heute heute exklusiv von Sky im Pay-TV übertragen. Auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 4 HD beginnt die kostenpflichtige Liveübertragung mit dem Kommentar von Jürgen Schmitz um 12.30 Uhr Uhr.

Auf Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga 2 HD läuft zudem die Konferenz der Samstagsspiele der 2. Bundesliga - mit Kaiserslautern vs. Hertha BSC.

1. FC Kaiserslautern vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im Livestream?

Sky zeigt Kaiserslautern vs. Hertha BSC auch im Livestream. Zugriff darauf erhalten Kunden des Pay-TV-Senders über die App SkyGo auf dem Endgerät Eurer Wahl. Zudem können Interessierte ein Abo beim Sky-Streamingdienst WOW abschließen und dann die Partie dort live verfolgen.

1. FC Kaiserslautern vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker von SPOX

SPOX berichtet von der Partie 1. FC Kaiserslautern vs. Hertha BSC schriftlich in Form eines Livetickers. In diesem werdet Ihr über alles, was sich in Kaiserslautern abspielt ausführlich informiert.

Hier geht's zum Liveticker 1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC.

© getty Pal Dardai ist der Trainer von Hertha BSC.

1. FC Kaiserslautern vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Die wichtigsten Infos

Begegnung: 1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC

1. FC Kaiserslautern - Hertha BSC Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 16

16 Datum: 9. Dezember 2023

9. Dezember 2023 Uhrzeit: 13 Uhr

13 Uhr Ort: Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern)

Fritz-Walter-Stadion (Kaiserslautern) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die aktuelle Tabelle