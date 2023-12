1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal Achtelfinale heute im Liveticker

Heute geht es im DFB-Pokal zwischen dem 1. FC Magdeburg und Fortuna Düsseldorf rund. Wir tickern die Begegnung hier live!

vor Beginn Beide Mannschaften sind denkbar knapp in das Achtelfinale eingezogen. Die Gastgeber schafften es erst im Elfmeterschießen (4:3), die Gäste aus dem Rheinland mussten ebenfalls in die Verlängerung. 6:3 gewann Düsseldorf gegen die SpVgg Unterhaching schlussendlich.

© getty Fortuna Düsseldorf ist heute beim 1. FC Magdeburg zu Gast.

1. FC Magdeburg vs. Fortuna Düsseldorf: DFB-Pokal Achtelfinale heute im TV und Livestream

Ihr möchtet Magdeburg vs. Fortuna live und in Farbe sehen? Dann könnt Ihr das nur kostenpflichtig tun, Sky hat nämlich die Exklusivrechte am Duell. Um 17.30 Uhr starten im TV und im Livestream via SkyGo und WOW die Vorberichte, Hansi Küpper kommentiert.

DFB-Pokal, Achtelfinale: Alle Partien im Überblick