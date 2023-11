In der 2. Bundesliga begegnen sich am heutigen Sonntag Hansa Rostock und Hertha BSC. Wer zeigt / überträgt die Begegnung am 12. Spieltag der 2. Liga live im TV und Livestream? Das erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Zum Abschluss des 12. Spieltags der 2. Bundesliga trifft am heutigen Sonntag, den 5. November, unter anderem Hansa Rostock auf Hertha BSC. Der Anstoß der Begegnung ist für 13.30 Uhr im Ostseestadion in Rostock terminiert.

Hertha BSC hat eine erfolgreiche Woche hinter sich. Am vergangenen Ligaspieltag empfing die Hertha den SC Paderborn zum Duell. Die Truppe von Pal Dardai gewann die Partie souverän mit 3:1. Unter der Woche steigerte sich die Alte Dame im DFB-Pokal gegen Mainz 05 noch einmal. Mit 3:0 bezwangen die Berliner den Bundesligisten.

Im Vergleich zur Hertha verlor Hansa Rostock seine letzten drei Pflichtspiele. Neben den Pleiten in der Liga gegen Holstein Kiel und Wehen Wiesbaden musste das Team von Alois Schwarz im DFB-Pokal erst in der Verlängerung eine denkbar knappe Niederlage gegen den Ligakonkurrenten 1. FC Nürnberg hinnehmen. Wie hat Hansa Rostock die Nackenschläge aus den vergangenen Wochen verkraftet?

Hansa Rostock vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? - Voraussichtliche Aufstellungen

Hansa Rostock: Kolke - Neidhart, van der Werff, Roßbach, Rossipal - Dressel - Strauß, Vasiliadis, Fröling - Ingelsson - Junior Brumado

Kolke - Neidhart, van der Werff, Roßbach, Rossipal - Dressel - Strauß, Vasiliadis, Fröling - Ingelsson - Junior Brumado Hertha BSC: Ernst - Kenny, Gechter, M. Dardai, Zeefuik - Klemens, Bouchalakis - Winkler, Reese - Niederlechner - Tabakovic

© getty Siegt die Hertha heute gegen Hansa Rostock?

Hansa Rostock vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Im TV könnt Ihr die Begegnung zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC am heutigen Tag exklusiv auf Sky verfolgen. Der Pay-TV-Sender zeigt die Partie live und in voller Länge ab 13.00 Uhr auf Sky Sport Bundesliga 3 (HD). Für Sky ist heute Joachim Hebel als Kommentator im Einsatz. Das Zweitligaspiel seht Ihr am Mittag alternativ in der Konferenz auf Sky Sport Bundesliga (HD), Sky Sport Bundesliga 1 (HD) und auf Sky Sport Top Event.

Sky überträgt das Spiel zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC zudem live und vollumfänglich im Livestream. Als Sky-Kunden findet Ihr den Livestream des Duells auf WOW und in der Sky-Go-App. Auf OneFootball könnt Ihr zu guter Letzt die Übertragung von Sky verfolgen. Dort seht Ihr die Partie als Einzelstream, ganz ohne Abo.

Hansa Rostock vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? - Die Infos im Überblick

Event: 2.. Bundesliga, 12. Spieltag

2.. Bundesliga, 12. Spieltag Partie: Hansa Rostock vs. Hertha BSC

Hansa Rostock vs. Hertha BSC Datum: 5. November

5. November Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Spielort: Ostseestadion, Rostock

Ostseestadion, Rostock Übertragung im TV: Sky

Übertragung im Livestream: Sky, OneFootball

Liveticker: SPOX

Hansa Rostock vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? - Der Liveticker von SPOX

SPOX verfolgt die Partie zwischen Hansa Rostock und Hertha BSC am heutigen Tag für Euch in einem ausführlichen Liveticker. Hier bei SPOX verpasst Ihr keine Sekunde des Zweitligaduells. Hier geht es zum Liveticker von SPOX.

2. Bundesliga, 12. Spieltag: Die aktuelle Tabelle