Hertha BSC vs. Mainz 05 - 0:0 Tore Aufstellung Hertha BSC Ernst - Zeefuik, Leistner, Kempf, Kenny - Klemens, M. Dardai - Winkler, Reese - Tabakovic, Niederlechner Aufstellung Mainz 05 Zentner - Fernandes, Guilavogui, Leitsch - Barkok, Barreiro, Krauß, Caci, Gruda - J. S. Lee - Onisiwo Gelbe Karten \

Hertha BSC vs. Mainz 05: DFB-Pokal 2. Runde heute im Liveticker - vor Beginn

vor Beginn Der DFB-Pokal könnte da eine willkommene Ablenkung sein für die vom Abstieg bedrohten Mainzer. Die Hertha war für die Rheinhessen zudem ein Lieblingsgegner (vier Siege, vier Remis in den letzten acht Duellen) in letzter Zeit.

vor Beginn Mainz hat seit zwei Spieltagen die Rote Laterne in der Bundesliga inne und steht nach dem späten Remis in Bochum weiterhin ohne BL-Sieg in dieser Saison da.

vor Beginn In der ersten Pokalrunde setzte sich Hertha souverän mit 5:0 bei Carl Zeiss Jena durch und könnte mit einem Sieg heute, wie zuletzt 21/22 ins Pokal-Achtelfinale einziehen.

vor Beginn Dabei ist der letzte Pflichtspielsieg gegen die Mainzer schon viereinhalb Jahre her, damals Trainer, wie heute: Pal Dardai. Seitdem durften sieben andere Trainer, die nicht Dardai hießen, ihr Glück versuchen.

vor Beginn In der 2. Bundesliga hat sich Hertha zuletzt immerhin bis auf den neunten Rang nach oben gekämpft. Im DFB-Pokal möchte sich nun die Dardai-Elf gegen ein angeschlagenes Mainz beweisen.

vor Beginn Bo Svensson nimmt nach dem Last-Minute-Remis gegen Bochum vergangenen Freitag fünf Änderungen vor: Guilavogui kommt zu seinem Startelfdebüt und spielt für Bell (nicht im Kader) in der Dreierkette, dazu spielen Fernandes, Barkok, Krauß und Lee für van den Berg, da Costa, Kohr und Ajorque (alle Bank).

vor Beginn Der FSV Mainz 05 versucht sich mit folgenden Spielern aus der Krise zu spielen:

Robin Zentner, Maxim Leitsch, Tom Krauß, Edimilson Fernandes, Anthony Caci, Josuha Guilavogui, Leandro Barreiro, Aymen Barkok, Lee Jae-Sung, Brajan Gruda, Karim Onisiwo

vor Beginn Die Aufstellungen sind da: Hertha BSC beginnt mit:

Tjark Ernst, Jonjoe Kenny, Marc Oliver Kempf, Toni Leistner, Deyovaisio Zeefuik, Márton Dárdai, Pascal Klemens, Fabian Reese, Florian Niederlechner, Marten Winkler, Haris Tabakovic

vor Beginn Die Begegnung wird im Berliner Olympiastadion um 20.45 Uhr angepfiffen.

vor Beginn Hallo und herzlich willkommen zum Liveticker für das Spiel zwischen Hertha BSC und Mainz 05 im DFB-Pokal.