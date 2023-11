Hertha BSC ist heute zu Gast bei Hannover 96. Ihr wollt wissen, wer die Partie live im TV und Livestream zeigt / überträgt? SPOX hat die Antwort.

Zu Beginn des 14. Spieltags in der 2. Bundesliga kommt es am heutigen Freitag (24. November) zum Aufeinandertreffen zwischen Hannover 96 und Hertha BSC. Die Partie wird um 18.30 Uhr angepfiffen, als Spielstätte dient die Heinz von Heiden Arena in Hannover.

Die Niedersachsen stehen im Moment besser da als der Bundesliga-Absteiger Hertha BSC. Während Hannover nach 13 Spielen 22 Punke auf dem Konto hat und Vierter ist, sind die Herthaner nur im unteren Tabellenmittelfeld (Platz 12) auffindbar.

Hannover 96 vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Wie das Parallelspiel zwischen dem Hamburger SV und Eintracht Braunschweig wird auch Hannover gegen Hertha BSC live bei Sky übertragen. Diesbezüglich muss der Kanal Sky Sport Bundesliga 3 (HD) eingeschaltet werden, dort ist ab 18 Uhr das Einzelspiel zu sehen. Jürgen Schmitz fungiert dabei als Kommentator.

Wer beide Partien im Auge behalten möchte, ist ebenfalls bei Sky genau richtig. Auf den Sendern Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga (HD) wird nämlich eine Konferenz angeboten, in der Ihr die besten Szenen beider Spiele live gezeigt bekommt.

Egal ob Einzelspiel oder Konferenz - Sky stellt jeweils eine Livestream-Übertragung zur Verfügung. Für den Zugriff darauf wird jedoch entweder ein SkyGo-Abonnement oder WOW benötigt.

Hannover 96 vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Außerdem tickert SPOX das Duell mit. So können auch die live mit dabei sein, die kein gültiges Sky-Abo haben.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen Hannover 96 und Hertha BSC.

Hannover 96 vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Hannover 96 vs. Hertha BSC

Hannover 96 vs. Hertha BSC Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 14

14 Datum: 24. November 2023

24. November 2023 Uhrzeit: 18.30 Uhr

18.30 Uhr Ort: Heinz von Heiden Arena (Hannover)

Heinz von Heiden Arena (Hannover) TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem 14. Spieltag