Die 2. Bundesliga meldet sich mit einem Duell zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04 zurück. Wie Ihr heute live im Free-TV und Livestream mit dabei sein könnt, erklärt SPOX.

Das große Highlight der 14. Zweitligaspielrunde ist am heutigen Samstag, den 25. November, die Partie zwischen Fortuna Düsseldorf und dem FC Schalke 04. In der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf geht es diesbezüglich um 20.30 Uhr los.

Die Fortuna schwächelte zuletzt und musste auf die Tabellenspitze nach zwei Niederlagen in Folge Federn lassen. Nichtsdestotrotz steht man als Fünfter weiterhin gut da. Die Schalker hingegen haben immer noch Probleme, sich von den Abstiegsrängen zu befreien.

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream?

Da es sich bei Düsseldorf gegen Schalke 04 um das Samstagsabendspiel handelt, wird wie üblich eine Free-TV-Übertragung bei Sport1 geliefert. Um 19.30 Uhr, eine Stunde vor Anpfiff also, beginnt die Vorberichterstattung, parallel dazu ist das Duell auch im kostenlosen Livestream bei Sport1 zu sehen.

Doch der Sportsender ist nicht als Einziger für die Übertragung verantwortlich, auch Sky wurde damit beauftragt. Wer auf der Suche nach dem richtigen Sender ist, wird bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga UHD und Sky Sport Bundesliga 2 (HD) fündig. Hansi Küpper übernimmt dafür die Rolle des Kommentators.

Ähnlich wie Sport1 bietet auch Sky einen Livestream an, allerdings mit einem wichtigen Unterschied: Sky verlangt dafür Geld in Form eines SkyGo-Abonnements oder WOW.

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Liveticker zum Spiel

Weiters tickert SPOX das Geschehen auf dem Rasen in Düsseldorf live mit, so dass auch die, die das TV- und Livestream-Angebot nicht wahrnehmen können, nichts verpassen.

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Wichtigste Infos

Begegnung: Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04

Fortuna Düsseldorf vs. FC Schalke 04 Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 14

14 Datum: 25. November 2023

25. November 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf)

Merkur Spiel-Arena (Düsseldorf) TV: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, WOW, Sport1

Liveticker: SPOX

Fortuna Düsseldorf vs. Schalke 04 heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Bundesliga im TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Düsseldorf: Kastenmeier - Oberdorf, Siebert, Gavory - Engelhardt - Klaus, Ao Tanaka, Johannesson, Appelkamp - Vermeij, Tzolis

Kastenmeier - Oberdorf, Siebert, Gavory - Engelhardt - Klaus, Ao Tanaka, Johannesson, Appelkamp - Vermeij, Tzolis Schalke 04: Fährmann - Kalas, M. Kaminski, Murkin - Tempelmann, Schallenberg - Kabadayi, Ouwejan - Drexler - Karaman, Terodde

