Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live im Free-TV: Wer zeigt / überträgt 2. Liga im TV und Livestram?

Hertha BSC ist am 9. Spieltag der 2. Bundesliga zu Gast bei Schalke 04. Ihr wollt Informationen zu der Übertragung? Hier erfahrt Ihr, wer die 2. Liga heute im TV und Livestream zeigt.

Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: Ort, Datum, Anpfiff, Infos

Weder bei Schalke 04 noch Hertha BSC läuft es aktuell vielversprechend bei der Mission Wiederaufstieg, beide Klubs sind aktuell deutlich näher an der 3. Liga als einer Rückkehr ins deutsche Oberhaus.

Das Duell zwischen den beiden langjährigen Erstligisten startet heute um 13.30 Uhr in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen.

Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: Voraussichtliche Aufstellungen

Schalke: Mi. Langer - Brunner, Baumgartl, M. Kaminski, Ouwejan - Seguin, Schallenberg - Ouedraogo - Lasme, Karaman - Terodde

Mi. Langer - Brunner, Baumgartl, M. Kaminski, Ouwejan - Seguin, Schallenberg - Ouedraogo - Lasme, Karaman - Terodde Hertha: Ernst - Karbownik, Leistner, Kempf, Dudziak - Bouchalakis, M. Dardai - Winkler, Prevljak, Reese - Tabakovic

Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV

Schalke 04 vs. Hertha BSC ist heute nicht im Free-TV zu sehen.

Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Livestream

Sky zeigt Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live und exklusiv in voller Länge auf Sky Sport Bundesliga 2 mit Kommentator Torsten Kunde. Ihr könnt das Duell auch in der heutigen Konferenz zur 2. Bundesliga auf Sky Sport Bundesliga 1 mit Moderator Yannick Erkenbrecher verfolgen, gemeinsam mit den beiden Parallelspielen Holstein Kiel vs. SV Elversberg und Eintracht Braunschweig vs. SC Paderborn 07.

Sämtliche Übertragungen des Bezahlsenders könnt Ihr als Kunden auch in Form eines Livestreams abrufen, entweder mit SkyGo oder der Wow-App.

© imago images

Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Der SPOX-Liveticker bietet Euch wie gewohnt eine Alternative zu den Livebildern! Mit dem Ticker bekommt Ihr im Minutentakt ein Update zu den Entwicklungen in der Veltins-Arena in Gelsenkirchen. Ihr verpasst keine Torchance, keine gelbe Karte und natürlich keinen Treffer!

Auch bei den SPOX-Livetickern könnt Ihr Euch für die Konferenzform entscheiden, wo Ihr neben Schalke 04 vs. Hertha BSC auch die zwei Parallelspiele verfolgen könnt.

Hier entlang zum Liveticker Schalke 04 vs. Hertha BSC!

Hier zum Konferenzticker!

Schalke 04 vs. Hertha BSC heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: Schalke 04 vs. Hertha BSC

Schalke 04 vs. Hertha BSC Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 9

9 Datum: 8. Oktober 2023

8. Oktober 2023 Anpfiff: 13.30 Uhr

13.30 Uhr Ort: Veltins-Arena in Gelsenkirchen

Veltins-Arena in Gelsenkirchen TV: Sky

Livestream: Sky

Liveticker: SPOX

2. Bundesliga: Die Tabelle am 9. Spieltag