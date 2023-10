Schalke 04: Offiziell! Karel Geraerts neuer S04-Trainer

Schalke 04 hat einen neuen Trainer! Wie der Zweitligist am Montag bestätigte, übernimmt wie zu erwarten Karel Geraerts den vakanten Posten. S04 hatte sich vor wenigen Wochen von Thomas Reis getrennt.

Geraerts unterschrieb einen Vertrag bis 2025, nachdem er zuletzt für eine Saison bis Juni 2023 den belgischen Klub Union Saint-Gilloise trainiert hatte und in der Folge zu Belgiens Trainer des Jahres 2022/2023 gewählt wurde.

"Ich bin glücklich, hier zu sein und bin stolz, Teil dieses großen Klubs zu sein", sagte Geraerts auf seiner ersten Pressekonferenz: "Ich kann aus Erfahrung sprechen, als ich jung war, habe ich Schalke als großen Verein angesehen. Große Momente mit belgischen Spielern wie Marc Wilmots beispielsweise."

"Wir freuen uns sehr, dass wir mit Karel Geraerts unsere absolute Wunschlösung für Schalke 04 gewinnen konnten. In den vergangenen zwei Wochen haben André und ich intensiv daran gearbeitet, den passenden Trainer für das gesuchte Profil zu finden", wird Sportvorstand Peter Knäbel in der Mitteilung zitiert: "Der Prozess verlief in enger Abstimmung mit dem Sportausschuss und insbesondere Youri Mulder, der speziell in den Niederlanden und Belgien sehr gut vernetzt ist. Nach dem ersten Treffen stand für uns fest, dass Karel Geraerts genau die Kriterien erfüllt, die wir uns für einen Schalker Chef-Trainer wünschen."

Sportdirektor André Hechelmann erklärte: "Die Gespräche mit Karel waren von der ersten Sekunde an sehr vertraut. Er war perfekt vorbereitet, hat uns Analysen präsentiert, wie er fußballerisch Lösungen sucht und findet. Er hat einen klaren Spielansatz, sein Stil ist intensiv, zielgerichtet, effizient. Mit ihm haben wir einen Trainer gefunden, der eine neue Spielidee für unsere Mannschaft hat und darauf brennt, diese gemeinsam mit dem gesamten Team umzusetzen."

Und weiter: "Dazu kann Karel Spieler nicht nur individuell, sondern auch als Mannschaft entwickeln, das hat er bei Royale Union Saint-Gilloise eindrucksvoll bewiesen und war ein wichtiger Faktor für unsere Entscheidung."

Schalke 04 im Tabellenkeller von 2. Liga

Zuletzt hatte Matthias Kreutzer auf Schalke interimsweise übernommen. Eine erneute Niederlage gegen Hertha BSC (1:2) konnte er allerdings nicht verhindern. Schalke befindet sich nach dem Abstieg aus der Bundesliga auch in der 2. Liga im Tabellenkeller. Aktuell ist man nur auf Rang16.

"Ich komme frisch und neu und werde meine Energie in die Mannschaft bringen. Natürlich werde ich analysieren und schauen, aber die Vergangenheit ist für mich die Vergangenheit", sagte der neue Coach.