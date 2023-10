Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Liga JETZT im Liveticker - 1:3

Das Topspiel des 10. Spieltags der 2. Bundesliga bestreiten heute Fortuna Düsseldorf und der 1. FC Kaiserslautern. Hier könnt Ihr das Spiel im Liveticker verfolgen.

Halbzeit: Das dürfte die wohl kurioseste Hälfte in dieser Saison gewesen sein. Düsseldorf hatte in der Anfangsphase mehr vom Spiel, kassierte dann aber durch einen abgefälschten Schuss das 0:1. Noch unglücklicher wurde es beim zweiten Treffer der Gäste beim Eigentor von Siebert. Kaiserslautern nutzte die Verunsicherung bei der Fortuna eiskalt aus und traf ein weiteres Mal. Doch weil Düsseldorf mit dem Anschlusstreffer antwortete, ist diese Partie noch nicht entschieden.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Liga JETZT im Liveticker - Abpfiff 1. Halbzeit

45.+7. Dann ist Pause!

45.+6. Boyd steht zur Einwechslung bereit, Ache ist längst in die Kabine gebracht worden. Kaiserslautern wird dennoch nicht vor der Pause wechseln, Schuster will den Wechselslot so kurz vor dem Halbzeitpfiff nicht aufgeben. Lautern also in Unterzahl.

45.+3. Die nächste Verletzungsunterbrechung: Ache knickt nach einem Kopfballduell unglücklich mit dem linken Fuß um und zeigt sofort an, dass da etwas passiert ist. Das sieht nicht gut aus.

45.+1. Aufgrund der langen Unterbrechung nach dem 0:3 gibt es fünf Minuten Nachspielzeit.

45. Zimmermann schickt Klaus rechts an die Box, der aus 16 Metern freie Schussbahn hat. Der Versuch ist nicht platziert genug, Krahl pariert ohne Probleme.

44. Tachie bleibt nach einem unglücklichen Zusammenprall mit Klaus liegen, kommt aber ohne medizinische Versorgung aus. Weiter gehts.

42. Lautern zeigt sich mal wieder in der Offensive und erarbeitet sich einen Eckball. Die Hereingabe von Ritter kommt aber nicht bei einem Mitspieler an. Gefühlt war das der erste misslungene Angriff der Gäste.

39. Über mangelnde Unterhaltung können wir uns hier wahrlich nicht beschweren. Düsseldorf zeigt sich also von diesem Schock nicht beeindruckt und ist nun wieder im Spiel.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Liga JETZT im Liveticker - Tor Fortuna Düsseldorf

36. Tooor! FORTUNA DÜSSELDORF - 1. FC Kaiserslautern 1:3. Die Fortuna meldet sich sofort zurück! Klaus schießt einen Freistoß aus 19 Metern halbrechter Position direkt. Der Versuch wird abgeblockt, wie auch der anschließende Abschluss von Appelkamp aus 17 Metern. Der Ball prallt dann zu Tanaka, der aus sieben Metern ins Netz trifft. Krahl war sogar noch dran.

35. Das Spiel läuft wieder und auch Ache kann wieder mitwirken!

34. Das Spiel ist noch unterbrochen, weil Ache kurz vor diesem Treffer wohl von einer Flasche getroffen wurde, die wohl aus dem Fanblock geworfen wurde. Der Schiedsrichter bespricht sich erstmal mit den Trainern.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Liga JETZT im Liveticker - Tor 1. FC Kaiserslautern

32. Tooor! Fortuna Düsseldorf - 1. FC KAISERSLAUTERN 0:3. Was ist denn hier los? Iyoha gibt den Ball an der eigenen Eckfahne her, dann springt der Ball mit etwas Glück zu Ritter. Der Offensivmann zieht über links in den Strafraum und scheitert mit seinem ersten Versuch noch an Kastenmeier. Den Abpraller setzt er dann jedoch aus elf Metern über die Linie.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Liga JETZT im Liveticker - Tor 1. FC Kaiserslautern

30. Tooor! Fortuna Düsseldorf - 1. FC KAISERSLAUTERN 0:2. Das ist ja nicht zu fassen, das nächste Gurkentor! Zimmer schickt Tachie auf der rechten Seite, der erschreckend viel Zeit und Raum hat. Seine flache Flanke an den Fünfer sieht eigentlich harmlos aus, doch Kastenmeier lässt die Kugel irgendwie durchrutschen, dahinter bugsiert sie Siebert unglücklich über die eigene Linie.

28. Da müssen die Fortunen mehr Gefahr ausstrahlen: Zimmermann hat rechts reichlich Platz, im Zentrum warten einige Mitspieler. Zimmermann macht es jedoch selbst und drischt die Kugel weit rechts vorbei.

27. Düsseldorf hat weiterhin mehr Spielanteile (fast 70 Prozent Ballbesitz), die Gäste sind allerdings besonders bei Kontern gefährlich. Für Düsseldorf probiert es mal Klaus aus 17 Metern volley - drüber.

24. Das Spiel wird offener, jetzt ist Lautern wieder am Zug. Redondo bricht auf der linken Seite durch und flankt dann ins Zentrum, wo Soldo nur hauchzart verpasst.

22. Auf der Gegenseite beinahe der Ausgleich! Nach einer Kombination über rechts kommt Engelhardt im Strafraum zum Abschluss. Auch hier wird der Ball abgefälscht, allerdings über das Tor. Bei der anschließenden Ecke werden die Versuche von Tzolis und Klaus abgeblockt.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Liga JETZT im Liveticker - Tor 1. FC Kaiserslautern

21. Tooor! Fortuna Düsseldorf - 1. FC KAISERSLAUTERN 0:1. Was für ein krummes Ding! Die Fortuna erobert eigentlich schon die Kugel, dann gibt sie Tzolis aber wiederher, indem er Appelkampf anschießt. Tachie zieht dann aus 20 Metern ab und trifft den Rücken von de Wijs, von wo aus der Ball ins linke Eck fällt.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Liga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Klaus

18. Klaus steigt Soldo im Mittelfeld auf dem Fuß. Auch wenn das keine Absicht war, die Gelbe Karte muss es geben.

16. Kaiserslautern ist defensiv gefordert. Zimmermanns Flanke von der rechten Seite erreicht Vermeij am Elfmeterpunkt, der den komplizierten Kopfball rechts am Tor vorbeisetzt.

14. Appelkamp hat im Mittelfeld mal etwas Platz, nimmt Tempo auf und schließt aus 22 Metern schließlich ab. Tomiak steht jedoch richtig und blockt den Versuch ab.

13. Es bleibt dabei, dass Düsseldorf nur nach Standards gefährlich wird. Das weiß Kaiserslautern und lässt keinerlei Ecken oder Freistöße in dieser Phase zu. Die Fortuna muss Geduld zeigen.

10. Düsseldorf ist nun die aktivere und vor allem gefährlichere Mannschaft. Aus dem Spiel heraus agiert die Fortuna aber nicht genau genug, immerhin stimmt aber die Konterabsicherung.

7. Da ist die erste Torchance! Appelkamps Ecke von der rechten Seite landet beim völlig freien de Wijs, der aus zehn Metern jedoch relativ deutlich am Tor vorbeiköpft. Da war mehr drin!

4. Es ist eine ziemlich wilde Anfangsphase, in der beide Teams den Weg nach vorne suchen. Allerdings stimmt bei den 22 Akteuren die Präzision im Passspiel noch nicht.

Fortuna Düsseldorf vs. 1. FC Kaiserslautern: 2. Liga JETZT im Liveticker - Anpfiff 1. Halbzeit

1. Das Abendspiel läuft!