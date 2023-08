Schalke 04 vs. Holstein Kiel heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 und Holstein Kiel eröffnen am heutigen Freitagabend den 4. Spieltag der 2. Bundesliga. Hier bei SPOX erfahrt Ihr, wo Ihr die Partie live im Free-TV, Livestream und Liveticker

Der FC Schalke 04 empfängt Holstein Kiel. Hier im Artikel bekommt Ihr alle Informationen zur Partie sowie deren Übertragung im TV, Livestream und Liveticker.

Schalke 04 vs. Holstein Kiel heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Neue Saison, gleiches Spiel: Die 2. Bundesliga liegt in der Hand von Sky. Der Pay-TV-Sender zeigt auch das Spiel zwischen dem FC Schalke 04 und Holstein Kiel exklusiv in voller Länge, auf Sky Sport Bundesliga 2 (HD) einzeln und auf Sky Sport Bundesliga 1 (HD) in der Konferenz mit dem anderen Freitagsspiel zwischen Paderborn und Kaiserslautern. Kommentator ist Roland Evers.

Online gibt es das Programm ebenfalls, nämlich auf SkyGo oder WOW. Wenn Ihr kein Abo abschließen möchtet, könnt Ihr auch zu OneFootball greifen. Dort gibt es das Spiel einzeln.

Im Free-TV wird das Spiel hingegen nicht gezeigt. Zwar zeigt Sport1 einige Begegnungen der aktuellen Zweitligasaison live, dabei handelt es sich aber um die Topspiele am Samstagabend.

Schalke 04 vs. Holstein Kiel heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Alternativ könnt Ihr auch bei uns vorbeischauen. Wir bei SPOX bieten einen kostenlosen und ausführlichen Liveticker an, mit dem Ihr keine Highlights mehr verpasst.

© getty

Schalke 04 vs. Holstein Kiel heute live: Die Infos zur Partie

Spiel : FC Schalke 04 vs. Holstein Kiel

: FC Schalke 04 vs. Holstein Kiel Datum : 25.08.2023

: 25.08.2023 Uhrzeit : 18.30 Uhr

: 18.30 Uhr Ort : Veltins-Arena (Gelsenkirchen)

: Veltins-Arena (Gelsenkirchen) TV : Sky

: Stream : SkyGo, OneFootball, WOW

: Liveticker: SPOX

