Kaiserslautern vs. SV Elversberg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Heute treffen der 1. FC Kaiserslautern und die SV Elversberg aufeinander. SPOX verrät Euch, wo ihr die Begegnung im Free-TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt.

Der 3. Spieltag der 2. Bundesliga steht an, nachdem der Ligabetrieb in der vergangenen Woche aussetzte. Grund dafür war die 1. Runde des DFB-Pokals, bei der auch der 1. FC Kaiserslautern und die Elversberger zum Einsatz kamen.

Allerdings unter verschiedenen Vorzeichen: Der Drittliga-Aufsteiger aus dem Saaraland war noch dem Amateurtopf zugewiesen und musste gegen den Bundesligist Mainz 05 ran. Sie präsentierten sich größtenteils stabil und verloren letztlich nur knapp mit 0:1. Der FCK hingegen gehörte zu den Profiteams und hatte das einfachere Los. Sie fuhren einen 5:0 Auswärtssieg gegen den Oberligisten Rot-Weiß Koblenz ein und dürfen nun gespannt sein, welcher Gegner in der 2. Pokalrunde auf sie wartet.

In der Liga lief es für die Pfälzer bis jetzt nicht so gut, die Bilanz: Zwei Spiele, zwei Niederlagen. Allerdings präsentierten sie sich keineswegs schlecht, sondern brachten sich, wie zum Beispiel mit den zwei Platzverweisen gegen Schalke, durch unnötige Fehler in diese Lage.

Für die SV Elversberg verlief der Zweitliga-Start in Ordnung. Im ersten Spiel holten sie sich ein Unentschieden gegen Hannover 96 und lagen zwischenzeitlich sogar mit 2:0 vorne und zuhause gegen Rostock waren sie lange Zeit in Führung und bekamen dann zwei sehr späte Gegentore von Hansa-Neuzugang Juan José Perea.

© getty

Kaiserslautern vs. SV Elversberg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV

Die Partie zwischen Lautern und der SVE wird leider nicht im frei empfangbaren TV-Programm laufen. Wer das Spiel trotzdem anschauen möchte, muss auf den Pay-TV Anbieter Sky zugreifen. Dort wird das Spiel auf Sky Sport Bundesliga 2 übertragen.

Kaiserslautern vs. SV Elversberg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Livestream

Und wie sieht es mit dem Online-Angebot aus? Das Match 1. FCK vs. SVE wird von Sky auch per Livestream via WOW TV und Sky Go angeboten. Anstoß ist heute um 18:30 Uhr.

Kaiserslautern vs. SV Elversberg heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Ihr wollt keine Szene des Spiels verpassen? Dann schaut gerne beim Liveticker von SPOX vorbei.

Hier klicken und Ihr kommt zum Liveticker.

© getty

Kaiserslautern vs. SV Elversberg heute live, Übertragung: Die Eckdaten zur Partie

Anpfiff: 18:30 Uhr

18:30 Uhr Spielort: Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern

Fritz-Walter-Stadion, Kaiserslautern Übertragung im Liveticker: SPOX

Übertragung im Free-TV: keine

keine Übertragung im Pay-TV: Sky Sport Bundesliga 2

Übertragung im Livestream: WOW TV und Sky Go

Kaiserslautern vs. SV Elversberg heute live, Übertragung: Der 3. Spieltag der 2. Bundesliga