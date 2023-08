Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV, Livestream und Liveticker

Zum Abschluss des 3. Spieltags treffen in der 2. Bundesliga am heutigen Samstag Eintracht Braunschweig und der FC Schalke 04 aufeinander. Wo das Ganze im TV und Livestream gezeigt wird? Das erfahrt Ihr hier!

Wie gewohnt stehen auch am heutigen Sonntag drei Spiele in der 2. Bundesliga auf dem Programmplan. Los geht es mit allen, also auch mit Braunschweig vs. Schalke, um 13.30 Uhr. Gespielt wird im Eintracht-Stadion in Braunschweig.

Erst vor wenigen Tagen haben die beiden Teams sich bereits getroffen, nämlich im DFB-Pokal. Dort setzte sich der FC Schalke 04 mit 3:1 durch. Auch in der Liga stehen die Knappen ein wenig besser da, immerhin einen Sieg konnten sie in zwei Spielen holen, Braunschweig konnte noch keine Zähler ergattern.

Nun aber zur wichtigsten Frage: Wo könnt Ihr das Spektakel im TV und Livestream verfolgen? SPOX klärt auf!

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Free-TV und Livestream

Die 2. Bundesliga wird von Sky übertragen, so also auch das Spiel zwischen Braunschweig und Schalke. Der Pay-TV-Sender bietet eine Konferenz auf Sky Sport Bundesliga 1, Sky Sport Top Event und Sky Sport Bundesliga an, auf Sky Sport Bundesliga 3 läuft das Einzelspiel mit Kommentator Oliver Seidler. Die Vorberichte beginnen schon eine halbe Stunde vor dem Anpfiff, also um 13 Uhr.

Entsprechende Livestreams gibt es wie gewohnt ebenfalls, auch SkyGo und WOW kosten allerdings.

Zumindest ein Abonnement könnt Ihr Euch sparen, wenn Ihr zu OneFootball greift - dort gibt es alle Spiele nämlich einzeln.

© getty Der FC Schalke 04 ist heute bei Eintracht Braunschweig zu Gast.

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 heute live, Übertragung: 2. Bundesliga im Liveticker

Wenn Ihr das Spiel lieber in Schriftform verfolgen möchtet, könnt Ihr das bei uns tun.

Hier geht's zum Liveticker der Partie zwischen Eintracht Braunschweig und dem FC Schalke 04.

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 heute live: Voraussichtliche Aufstellungen

Braunschweig: R. Hoffmann - Griesbeck, Behrendt, Ivanov - Marx, Krauße, Nikolaou, Donkor - Gomez - Kaufmann, Ujah

Schalke: M. Müller - Brunner, Baumgartl, M. Kaminski, Ouwejan - Schallenberg - Seguin, Tempelmann - Lasme, Terodde, Karaman

Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04 heute live, Übertragung: Wichtigste Infos

Partie: Eintracht Braunschweig vs. Schalke 04

2. Bundesliga, 3. Spieltag

2. Bundesliga, 3. Spieltag Anpfiff: 13:30 Uhr

13:30 Uhr Ort: Eintracht-Stadion (Braunschweig)

Eintracht-Stadion (Braunschweig) Übertragung im Pay-TV: Sky

Übertragung im Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

Liveticker: SPOX

