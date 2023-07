Hertha BSC ist heute zum Auftakt der neuen Zweitliga-Saison zu Gast bei Fortuna Düsseldorf. Ihr wollt wissen, wo die Partie live im Free-TV und Livestream läuft? SPOX hat die Antwort.

Für Hertha BSC geht die Reise in der 2. Bundesliga am heutigen Samstag, den 29. Juli, mit einem Meisterschaftsspiel gegen Fortuna Düsseldorf los. Die Hauptstädter haben nach dem Abstieg aus der Bundesliga den Blick nach oben gerichtet und wollen daher optimal in die Saison 2023/24 starten.

Die Begegnung ist eine von insgesamt fünf, die heute in der 2. Bundesliga vonstatten gehen und wird um 20.30 Uhr angepfiffen. Als Spielstätte wird dabei die Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf genutzt.

Im Februar 2020 standen sich die beiden Mannschaften zuletzt gegenüber, damals noch in der Bundesliga. Die Partie endete mit einem 3:3-Unentschieden.

2. Bundesliga: Wo läuft Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC heute live im Free-TV und Livestream?

Nur ein kleiner Teil der Zweitligaspiele ist auch in dieser Saison im Free-TV. Dabei handelt es sich stets um die späten Abendspiele am Samstag, zu denen auch Düsseldorf gegen Hertha dazuzählt. Die Begegnung wird daher von Anfang bis Ende bei Sport1 gezeigt. Um 19.30 Uhr beginnt der Sportsender mit der Vorberichterstattung. Dabei stellt er parallel auch einen kostenlosen Livestream zum Abruf bereit.

© getty Hertha BSC will unbedingt wieder in die Bundesliga.

Andererseits ist man bei der Frage nach der Übertragung von Zweitligaspielen mit Sky weiterhin jedes Mal an der richtigen Adresse. Der Pay-TV-Sender besitzt auch in dieser Spielzeit die Übertragungsrechte und bietet die Livebilder zur Partie bei Sky Sport Top Event, Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Bundesliga UHD an.

Ähnlich wie Sport1 ist auch Sky mit einem Livestream zur Stelle. Allerdings ist dieser nicht gratis, sondern mit einem SkyGo-Abonnement oder via WOW abrufbar.

Die dritte Möglichkeit, heute live mit dabei zu sein, bietet OneFootball an.

2. Bundesliga: Wo läuft Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC heute live im Free-TV und Livestream? Die Partie im Liveticker

SPOX darf bei dem Spiel natürlich ebenfalls nicht fehlen. Wir beschreiben das Spielgeschehen auf dem Rasen in Form eines Livetickers ausführlich mit.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen Fortuna Düsseldorf und Hertha BSC.

2. Bundesliga: Wo läuft Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC heute live im Free-TV und Livestream? Voraussichtliche Aufstellungen

Fortuna Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, Hoffmann, Siebert, Gavory - Sobottka, Ao Tanaka - Klaus, Appelkamp, Iyoha - Vermeij

Kastenmeier - M. Zimmermann, Hoffmann, Siebert, Gavory - Sobottka, Ao Tanaka - Klaus, Appelkamp, Iyoha - Vermeij Hertha BSC: O. Christensen - Zeefuik, Leistner, Kempf, Dudziak - Klemens, M. Dardai - Winkler, Richter, Reese - Niederlechner

2. Bundesliga: Wo läuft Fortuna Düsseldorf vs. Hertha BSC heute live im Free-TV und Livestream? Wichtigste Infos

2. Bundesliga Spieltag: 1

1 Datum: 29. Juli 2023

29. Juli 2023 Uhrzeit: 20.30 Uhr

20.30 Uhr Ort: Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf

Merkur Spiel-Arena, Düsseldorf TV: Sky, Sport1

Livestream: SkyGo, WOW, Sport1, OneFootball

Liveticker: SPOX

