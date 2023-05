SV Sandhausen vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV, Livestream und Liveticker

Der Hamburger SV trifft am heutigen letzten Spieltag der 2. Bundesliga auf Absteiger SV Sandhausen. Wie Ihr die Begegnung live im TV, Livestream und Liveticker mitverfolgen könnt, erfahrt Ihr hier bei SPOX.

Gestern ging sowohl in der Bundesliga als auch in der 3. Liga die Saison zu Ende. Am heutigen Sonntag, den 28. Mai, folgt nun auch die 2. Bundesliga, die mit dem 34. Spieltag noch einmal alle offenen Fragen beantwortet.

Eine davon betrifft die Aufstiegsränge, die auch der Hamburger SV im Visier hat. Vor dem Saisonabschluss liegen die Hamburger nämlich auf dem Relegationsplatz, auf Platz drei also. Tabellarisch verschlechtern kann sich der HSV nicht mehr, nach oben geht jedoch noch etwas: Der 1. FC Heidenheim, Tabellenzweiter, liegt nur mit einem Zähler in Front. Heidenheim trifft um 15.30 Uhr auf den SSV Jahn Regensburg, der nur noch theoretisch den Abstieg abwenden kann.

Auch der HSV kriegt es heute mit einem Absteiger zu tun, um 15.30 Uhr geht es gegen Tabellenschlusslicht SV Sandhausen. Ausgetragen wird die Begegnung im BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen.

SV Sandhausen vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream

Für das Saisonfinale ist Sky zuständig, der Pay-TV-Sender zeigt alle neun Spiele des 34. Spieltags, dadurch auch Sandhausen gegen Hamburg. Die Übertragung zum Einzelspiel findet Ihr bei Sky Sport Bundesliga 2 (HD) vor, wo um 15.20 Uhr die ersten Livebilder aus Sandhausen ausgestrahlt werden. Martin Groß kommentiert die Partie von Anfang bis Ende.

Alle, die auch alle Parallelspiele im Auge behalten möchten, sind ebenfalls bei Sky genau richtig. Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event sind die Sender, die ab 14.30 Uhr die Sonntagskonferenz anbieten.

Außerdem ist Sky auch für die Übertragung des Einzelspiels und der Konferenz im Livestream verantwortlich. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW wird der Livestream freigeschaltet.

Bundesliga war noch nie so WOW! Jetzt Bundesliga auf zwei Geräten gleichzeitig streamen!

Sandhausen vs. HSV kann zusätzlich auch bei OneFootball erworben werden.

SV Sandhausen vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute im Liveticker

SPOX stellt zur Partie Sandhausen vs. HSV und zur Konferenz Liveticker zur Verfügung.

Hier geht es zum Liveticker des Zweitligaspiels zwischen dem SV Sandhausen und dem Hamburger SV.

Hier geht es zum Liveticker der Sonntagskonferenz.

SV Sandhausen vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Voraussichtliche Aufstellungen

Sandhausen: Drewes - Ajdini, Dumic, Höhn, Okoroji - Bachmann, El-Zein, Sicker - C. Kinsombi, Ganda - Evina

Drewes - Ajdini, Dumic, Höhn, Okoroji - Bachmann, El-Zein, Sicker - C. Kinsombi, Ganda - Evina HSV: Heuer Fernandes - Heyer, David, Schonlau, Muheim - Meffert - Kittel, Benes - Königsdörffer, Glatzel, Dompé

SV Sandhausen vs. HSV, Übertragung: 2. Bundesliga heute live im TV und Livestream - Wichtigste Infos

Begegnung: SV Sandhausen vs. Hamburger SV

SV Sandhausen vs. Hamburger SV Wettbewerb: 2. Bundesliga

2. Bundesliga Spieltag: 34

34 Datum: 28. Mai 2023

28. Mai 2023 Uhrzeit: 15.30 Uhr

15.30 Uhr Ort: BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen

BWT-Stadion am Hardtwald, Sandhausen TV: Sky

Livestream: SkyGo, WOW, OneFootball

2. Bundesliga: Die Tabelle vor dem letzten Spieltag