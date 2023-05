Der 1. FC Heidenheim kann in dieser Saison den Aufstieg in die Bundesliga realisieren. SPOX zeigt Euch, wie es das Team von der Ostalb schaffen kann.

Seit der Saison 2014/15 spielt der 1. FC Heidenheim in der 2. Bundesliga. Seitdem hat sich die Mannschaft von Langzeittrainer Frank Schmidt - er ist seit 2007 Trainer des 1. FCH - in der 2. Bundesliga zu einer festen Größe entwickelt. In der Saison 2019/20 verpasste Heidenheim den Aufstieg in die Bundesliga nur sehr knapp. In der Relegation verlor man gegen Werder Bremen nur wegen der Auswärtstorregel (0:0 und 2:2).

In dieser Spielzeit unternimmt Heidenheim den nächsten ernsthaften Anlauf Richtung Aufstieg in die Bundesliga. Die Chancen dafür stehen nach dem 32. Spielzeit nicht schlecht. Als Tabellenzweiter (61 Punkte) hat Heidenheim zumindest bereits Platz drei und die damit verbundene Relegation zur Bundesliga sicher. Tabellenführer Darmstadt 98 liegt drei Punkte voraus, der Hamburger SV einen Zähler hinter Heidenheim. Der direkte Aufstieg als Erster oder Zweiter der Abschlusstabelle ist also für den Außenseiter aus eigener Kraft zu schaffen.

2. Bundesliga: Das obere Tabellendrittel nach 32 Spieltagen

Platz Team Sp. Tore Diff Pkt. 1. Darmstadt 98 32 49:29 20 64 2. Heidenheim 32 63:34 29 61 3. Hamburger SV 32 67:44 23 60 4. Paderborn 32 66:41 25 54 5. St. Pauli 32 50:35 15 54 6. Fortuna Düsseldorf 32 54:40 14 54

2. Liga: So steigt der 1. FC Heidenheim in die Bundesliga auf

Nach der Niederlage beim SC Paderborn am vergangenen Spieltag ist Heidenheims Vorsprung auf den HSV auf einen Punkt zusammengeschmolzen. Dennoch gehen mit einer guten Ausgangslage in die beiden letzten Saisonspiele. In diesen treffen die Ostälbler auf die beiden designierten Absteiger SV Sandhausen und Jahn Regensburg. Sind am Saisonende der Tabellenzweite und -dritte punktgleich entscheidet das Torverhältnis. Dieses spricht momentan gegen Darmstadt und den HSV für Heidenheim.

Der 1. FC Heidenheim steigt sicher in die Bundesliga auf, wenn er...

die Spiele gegen Sandhausen und Regensburg gewinnt.

die Spiele gegen Sandhausen und Regensburg verliert, der HSV aus den beiden letzten Spielen aber auch keinen Punkt mehr holt.

zweimal unentschieden spielt und der HSV ebenfalls zweimal Unentschieden spielt.

ein Spiel gewinnt, dem HSV aber ebenfalls nur noch ein Dreier gelingt.

noch vier Punkte holt und der HSV ebenfalls diese Bilanz vorweist.

ein Spiel gewinnt und eines Unentschieden spiet und Darmstadt ein Spiel gewinnt und eines verliert.

© getty Tim Kleindienst vom 1. FC Heidenheim ist der Toptorjäger der 2. Bundesliga

2. Bundesliga: Die Restprogramme der Top 3