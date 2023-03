Fortuna Düsseldorf vs. HSV, 2. Bundesliga - Das 2:2 zum Nachlesen im Liveticker

Fortuna Düsseldorf und der Hamburger SV trennen sich am 26. Spieltag der 2. Bundesliga mit einem 2:2-Unentschieden. Bei SPOX könnt Ihr das Duell im Liveticker nachlesen.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV - 2:2 Tore 0:1 Benes (5./FE), 1:1 Kownacki (21.), 2:1 Klaus (28.), 2:2 Klarer (75./ET) Aufstellung Fortuna Düsseldorf Kastenmeier - M. Zimmermann, de Wijs, Klarer, Karbownik - Sobottka, Klaus (80. Peterson), Ao Tanaka (84. Appelkamp), Iyoha (80. Ginczek) - Kownacki, Hennings (66. Niemiec) Aufstellung Hamburger SV Heuer Fernandes - Heyer, Montero, Katterbach, Muheim - Meffert, Reis, Benes (61. Suhonen) - Jatta (81. Németh), Glatzel, Kittel (84. Dompé) Gelbe Karten de Wijs (4.), Hennings (47.), Tanaka (63.), Kownacki (76.) / Muheim (55.), Meffert (57.), Javi Montero (78.) Gelb-Rote Karten Javi Montero (88.)

90.+7.: Das Spiel ist aus!

90.+6.: Die Nachspielzeit schon abgelaufen, da fasst sich Oberdorf nochmal ein Herz - und setzt dem Spiel beinahe die Kirsche auf! Der HSV klärt einen Düsseldorfer Angriff in den Rückraum, wo der eingewechselte Mann aus knapp 30 Metern stramm abzieht und das linke Kreuzeck nur um ein Haar verfehlt.

90.+3.: Ginczek hat die Megachance auf dem Fuß! Ein Ball aus dem Mittelfeld schickt ihn über halbrechts in die Tiefe. Zunächst nimmt er die Kugel gut mit, dann kommt er im Laufduell mit Heyer etwas aus dem Tritt und verpasst so den Abschluss, ehe Heuer Fernandes ihm entgegenkommt und den Ball klärt.

90.+3.: Was passiert hier noch. Mit einem Unentschieden könnte natürlich der HSV natürlich etwas besser leben als die Hausherren.

90.+1.: Fünf Minuten gibt es extra.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Gelb-Rote Karte Javi Montero

88.: Der HSV ist nur noch zehnt! Montero geht mit einer Scherengrätsche in den Zweikampf gegen Peterson, verpasst den Ball und trifft ihn dann wohl. Die Folge ist Gelb-Rot, nachdem er vor wenigen Minuten wegen Zeitspiels verwarnt wurde.

86.: Düsseldorf meldet sich mal wieder: Niemiec bricht über rechts durch, legt die Kugel dann zur Mitte. Doch dort kann Montero vor Kownacki zur Ecke klären. Die bringt nichts ein.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Wechsel Düsseldorf

84.: Und auch der angeschlagene Klarer muss runter, Oberdorf übernimmt für ihn. Fortunas Wechselkontingent ist damit ausgeschöpft.

84.: Auch Thioune nimmt noch einmal einen Doppelwechsel vor: Appelkamp kommt für Tanaka.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Wechsel HSV

84.: Nächster Wechsel beim HSV: Dompe kommt für den starken Kittel.

82.: Der HSV drückt jetzt auf den Sieg. Kittel hebt im zweiten Anlauf einen Ball an den Fünfer. Dort verpasst Glatzel noch, doch am zweiten Pfosten ist Nemeth. Der schließt sofort ab, doch der Schuss wird gerade noch geblockt.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Wechsel HSV

81.: Beim HSV ersetzt Nemeth Jatta.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Wechsel Düsseldorf

80.: Auch Iyoha verlässt den Platz, für ihn übernimmt Ginczek.

80.: Ein Tor, eine Vorlage: Mit Felix Klaus verlässt der bisherige Mann des Spiels den Rasen. Für ihn kommt Peterson.

80.: Eine Ecke von Klaus findet Klarer am Elfmeterpunkt, der aber keinen Druck hinter seinen Kopfballl bekommt und ihn gut einen Meter über die Latte setzt.

78.: Beinahe der Doppelschlag! De Wijs kann eine Flanke von links per Kopf nicht klären und serviert Kittel den Ball. Der zieht aus 15 Metern per Dropkick ab und setzt seinen Versuch um Zentimeter neben den linken Pfosten.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Kownacki

76.: Kownacki geht Meffert an, Schiedsrichter Schröder geht dazwischen und zeigt dem Streithahn Gelb.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Tor HSV

75.: Tooooooor! Fortuna Düsseldorf - HAMBURGER SV 2:2: Da geht es endlich mal schnörkellos über ein paar Stationen und schon scheppert es! Reis hebt die Kugel an die linke Strafraumecke, wo Glatzel die Kugel mit dem Rücken zum Tor an den Elfmeterpunkt weiterleitet. Klarer und Kittel behaken sich im Laufduell und am Ende ist es der 95-Innenverteidiger, der den Ball mit dem langen Ball unglücklich über seinen Keeper ins Tor hebt.

73.: Der Freistoß von Kittel gerade eben war der erste Schuss aufs Fortuna-Tor seit gut einer halben Stunde. Der Auftakt für die HSV-Schlussoffensive?

72.: Die anschließende Ecke wird ebenfalls gefährlich. Meffert kommt nach einer flachen Hereingabe aus acht Metern zum Abschluss, setzt den Ball aber knapp rechts neben den Kasten.

71.: Sobottka legt den technisch starken Suhonen auf halblinks unmittelbar vor der Strafraumkante. Den Freistoß hebt Meffert über die Mauer. Kastenmeier lenkt den nicht ganz perfekt platzierten Ball mit einer Hand über die Latte.

68.: Düsseldorf hält die Gäste weiter erfolgreich vom eigenen Tor fern. Auch die Bilanz nach Rückständen in dieser Saison dürfte dem HSV nicht allzu große Hoffnungen auf ein Comeback machen: Nach einer Führung des Gegners holten die Hanseaten nur einen Punkt (ein Remis, vier Niederlagen).

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Wechsel Düsseldorf

66.: Auch Thioune wechselt erstmals: Niemiec kommt für Hennings in der Offensive.

65.: Welchen Aufwand der HSV hier betreibt, zeigt die Ballbesitzstatistik der zweiten Hälfte - 72 Prozent für die Gäste. Doch der Ertrag fehlt eben.

63.: Tanaka zieht beim Kampf um den Ball mit Montero nicht zurück, kommt zu spät und sieht Gelb.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Wechsel HSV

61.: Erster Wechsel des Spiels: HSV-Torschütze Benes geht runter, Suhonen kommt.

60.: Das Spiel hält weiterhin nicht das große Spektakel bereit. Düsseldorf spekuliert weiter auf Konter und der HSV beißt sich immer wieder die Zähne an der hervorragend eingestellten Fortuna-Abwehr aus.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Tanaka

57.: Tanaka hat nach einem Ballgewinn etwas freie Wiese vor sich, liegt dann aber auf selbiger, weil ihm Meffert in die Parade fährt. Der wird dafür verwarnt.

56.: Sinnbildlich: Glatzel erkämpft sich im Mittelfeld den Ball gegen Karbownik und will gleich ein paar Meter durchs Mittelfeld machen. Doch sofort ist Tanaka da und holt sich die Kugel mit einem kernigen Zweikampf zurück.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Muheim

55.: Muheim räumt auf Höhe der Trainerbänke Klaus heftig ab und sieht dafür die Gelbe Karte - es ist seine fünfte.

54.: Der HSV bricht in Person von Jatta mal über rechts bis zur Grundlinie durch. Seine scharfe Hereingabe in den Rückraum entschärft aber erneut ein Düsseldorfer Abwehrbein.

51.: Düsseldorf überrumpelt den HSV beinahe erneut. Sobottka holt sich die Kugel mit einem starken in der eigenen Hälfte. Dann geht gleich wieder die Post ab. Über Tanaka im Zentrum landet die Kugel auf der halbrechten Seite bei Klaus. Er zieht in Richtung in Tor und schließt dann unter Bedrängnis ab. Sein Versuch geht aber deutlich am langen Pfosten vorbei.

49.: Der HSV hat viel Ballbesitz in den ersten Minuten. Düsseldorf verteidigt aber weiter höchst seriös.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte Hennings

47.: Hennings eröffnet die zweite Halbzeit mit einer Gelben Karte: Er beendet ein Dribbling von Muheim durchs Mittelfeld mit einer humorlosen Grätsche.

46.: Der Ball rollt wieder, ohne Wechsel geht es weiter.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff 2. Halbzeit

Halbzeit: Nach einem frühen Elfmeter-Schock schüttelte sich Düsseldorf kurz und schlug gegen einen offensiv agierenden, aber weitgehend harmlosen HSV per Doppelschlag zurück. Die Führung ist auch deswegen verdient, weil die Fortuna hier giftig in den Zweikämpfen agiert und den Gästen mit konsequentem Verhalten im Rückwartsgang das Leben sehr schwer macht.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Halbzeitpause

45.+3.: Pause in Düsseldorf!

45.+2.: Kittel verarbeitet einen halbhohen Ball ins Zentrum richtig stark, hebt die Kugel sofort auf halblinks in den Sechzehner, wo Glatzel einläuft. Doch der Stürmer köpft den Ball weit über das Tor.

45.: Zwei Minuten Nachspielzeit gibt es.

44.: Die Hamburger versuchen es jetzt vermehrt mit Flanken aus dem Halbfeld in den Sechzehner. Allerdings hat in der heißen Zone die Düsseldorfer Abwehr immer wieder die Nase vorne.

42.: Heuer Fernandes schaltet sich immer wieder in den Spielaufbau der Gäste ein. Doch Düsseldorf verdichtet in den entscheidenden immer wieder konsequent. Das ist ein ganz harter Brocken für den HSV.

39.: Beste Chance seit dem Elfmeter für die Gäste: Der HSV erobert sich dem Ball in der Fortuna-Hälfte, Glatzel zieht aus rund 18 Metern ab. Kastenmeier taucht ab und begräbt die Kugel unter sich.

38.: Zumindest mal wieder eine Annäherung des HSV. Jatta und Reis spielen Doppelpass auf der rechten Offensivseite. Die daraus resultierende Flanke lässt Glatzel über den Scheitel streichen. Der Ball geht weit am Tor vorbei.

36.: Düsseldorf hat richtig Oberwasser! Ziimmermann setzt sich an der rechten Strafraumkante körperlich stark durch und zieht dann aus spitzem Winkel ab. Heuer Fernandes muss abtauchen und den Ball zur Ecke klären. Die bringt nichts ein.

34.: Klaus wuselt sich am rechten Strafraumeck durch mehrere Hamburger Abwehrbeine und wird dann gelegt. Das gibt einen Freistoß aus gefährlicher Position. Hennings bleibt aber an der Mauer hängen und auch der zweite Versuch wird geblockt.

32.: Der HSV ist um eine Reaktion bemüht, aber F95 hat nun Blut geleckt, merkt, dass die offensiv eingestellten Gäste mit ganz schnellem Umschalten von hinten raus verwundbar sind.

30.: Siebeneinhalb Minuten lagen zwischen dem Ausgleich und der Düsseldorfer Führung - und sie ist verdient. Klaus belohnt sich für eine starke erste halbe Stunde mit dem dritten Saisontor.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Tor Düsseldorf

28.: Toooooor! FORTUNA DÜSSELDORF - Hamburger SV 2:1. Düsseldorf dreht das Spiel! Der HSV ist wieder weit aufgerückt - und die Hausherren nutzen das gnadenlos aus. Zimmermann hebt den Ball von hinten raus, Hennings verlängert den Ball in den Lauf von Klaus, der über halbrechts alleine auf Heuer Fernandes zulaufen kann. Mit seinem Abschluss aus zwölf Metern ins lange Eck lässt er dem Keeper keine Chance.

26.: Düsseldorf verdient sich hier den Ausgleich redlich, auch wenn das Tor aus dem ersten Abschluss auf den Kasten von Heuer Fernandes resultierte. Aber die Hausherren sind giftig in den Zweikämpfen und lassen - abgesehen vom Elfmeter zu Beginn - hinten nichts zu.

23.: Der Kopfballtreffer war schon der 12. Saisontreffer von Kownacki. Düsseldorf hat nun in jedem der letzten zehn Zweitliga-Spiele ein Tor erzielt.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Tor Düsseldorf

21.: Toooooor! FORTUNA DÜSSELDORF - Hamburger SV 1:1: Das ist die Antwort der Fortuna! Klaus zieht eine Ecke von rechts mit rechts vom Tor weg und findet im Zentrum den relativ freien Kownacki, der aus acht Metern ins rechte untere Eck einköpft.

19.: Der vergebene Elfmeter und der anschließend erfolgreiche Nachschuss waren bisher die einzigen beiden Schüsse aufs Tor in dieser Partie.

17.: Wirklich kontrollierte Angriffe gibt es hier bisher kaum zu sehen. Beide Teams wollen das Mittelfeld schnell und schnörkellos überbrücken - allerdings oft auf Kosten der Passgenauigkeit.

14.: Düsseldorf fängt den Ball im HSV-Spielaufbau ab. Doch Hennings schließt überhastet und unplatziert aus der Distanz ab und macht so eine möglicherweise noch größere Chance früh zunichte.

12.: Die Hamburger wollen das Spiel auch mit der Führung im Rücken offensiv gestalten, die Abwehrkette rückt bei Angriffen weit auf. Düsseldorf versucht, das mit schnellen Umschaltaktionen auszunutzen.

10.: Das ist die XXL-Chance zum Ausgleich! Kownacki wird gegen eine weit aufgerückte HSV-Kette tief geschickt, ist alleine in Richtung Heuer Fernandes unterwegs. Der bleibt lange stehen und lenkt die Kugel irgendwie neben das Tor. Aber es wäre ohnehin knapp Abseits gewesen.

9.: Es ist ein wilde Anfangsphase, Düsseldorf versucht, den frühen Schock gleich abzuschütteln, indem es die Spielkontrolle an sich reißt.

7.: Der HSV versucht gleich nachzulegen. Wieder ist es Benes, der es aus der Distanz versucht, aber sein Versuch geht rechts neben das Tor.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Tor HSV

5.: Toooooor! Fortuna Düsseldorf - HAMBURGER SV 0:1. Kastenmeier kann den Ball allerdings nicht festhalten, lässt ihn nach vorne in den Fünfer klatschen, wo Benes durchläuft und den Ball aus kurzer Distanz über die Linie schiebt.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Gelbe Karte de Wijs

4.: Ein langer Ball von der linken Seite hinter die Kette schickt Glatzel in den Sechzehner. De Wijs hat keine gute Position im Laufduell und legt den HSV-Stürmer mit einem Fußfeger. Gelb gibts obendrauf.

3.: Es gibt Elfmeter für den HSV!

2.: Fortuna beginnt mit mutigem Pressing, stört den HSV empfindlich im Spielaufbau. Die ersten Augenblicke gehen an die Hausherren.

1.: Glatzel bekommt abseits des Geschehens gleich einmal von Klarer gezeigt, was er heute zu erwarten hat, bekommt einen harten Check ab. Aber der HSV-Stürmer schüttelt sich und steht wieder.

1.: Der Ball rollt.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga JETZT im Liveticker - Anpfiff

Vor Beginn: In wenigen Minuten geht es los. Schiedsrichter der Partie ist Robert Schröder, sein Videoassistent ist Daniel Schlager.

Vor Beginn: Die Historie dieser Begegnung spricht allerdings klar für den HSV: Die Fortuna hat keines der letzten fünf Aufeinandertreffen gewonnen (zwei Niederlagen, drei Remis). In der Hinrunde siegten die Rothosen mit 2:0. Glatzel und Jatta trafen.

Vor Beginn: Bei den Düsseldorfern ist die Stimmung natürlich ungleich besser. Die Fortuna darf sich heute auf das erste ausverkaufte Heimspiel seit drei Jahren freuen. Dazu tragen auch rund 13.000 Fans aus Hamburg bei. Eine "immense Bedeutung" habe die Partie, sagte Trainer Thioune auf der Spieltagspressekonferenz. "Ich glaube, die Liga würde sich grundsätzlich freuen, wenn wir am Freitag als Sieger hervorgehen."

Vor Beginn: Die Ereignisse dieser Länderspielpause dürften außerdem nicht gerade für Ruhe bei den Hanseaten gesorgt haben. Deren Spieler Mario Vuskovic ist unter der Woche wegen Dopings zu einer zweijährigen Sperre veruteilt worden. Der HSV steht weiterhin hinter seinem Spieler, will Berufung gegen das Urteil einlegen.

Vor Beginn: Beim HSV droht der Saisonendspurt nach einer lange sehr souveränen Spielzeit doch wieder zur Zitterpartie zu werden. Aus den vergangenen vier Partien gab es für die Walter-Elf nur vier Zähler. Die Hamburger sind auf den Relegationsplatz zurückgefallen und müssen sich nun des Angriffs der heutigen Gastgeber erwehren.

Vor Beginn: Nachdem die Fortuna den Anschluss zu den Aufstiegsrängen verloren hatte, bietet sich nach zehn Punkten aus den vergangenen vier Ligapartien heute doch noch einmal die wohl letzte Möglichkeit, einzugreifen in den Kampf um die drei Spitzenplätze.

Vor Beginn: Es ist das Spitzenspiel dieses 26. Spieltags der 2. Bundesliga: Fortuna Düsseldorf empfängt als Tabellenvierter (42 Punkte) den derzeit drittplatzierten HSV (49 Punkte) und kann bei einem Sieg den Rückstand auf die Hanseaten auf vier Punkte verkürzen.

Vor Beginn: HSV-Coach Walter reagiert auf die Nullnummer gegen Kiel vor der Länderspielpause mit vier Wechseln. Montera, Katterbach, Benes und Kittel ersetzen Königsdörffer, Dompe, David (alle Bank) und Kapitän Schonlau (Gelbsperre).

Heuer Fernandes - Heyer, Montero, Katterbach, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Kittel

Vor Beginn: Im Vergleich zum 5:2-Sieg bei Hansa Rostock wechselt F95-Trainer Thioune zweimal: Kapitän Hoffmann fehlt nach einem Muskelfaserriss, Hendrix fehlt gelbgesperrt. Für sie beginnen De Wijs und Sobottka.

Kastenmeier - M. Zimmermann, de Wijs, Klarer, Karbownik - Sobottka, Klaus, Ao Tanaka, Iyoha - Kownacki, Hennings

Vor Beginn: Der Anpfiff erfolgt um 18.30 Uhr, gespielt wird in der Merkur Spiel-Arena in Düsseldorf.

Vor Beginn: Hallo und herzlich willkommen zum Zweitligaspiel am 26. Spieltag zwischen Fortuna Düsseldorf und dem Hamburger SV.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream

Sky überträgt die Partie heute live auf dem Sender Sky Sport Bundesliga 2 (HD). Bei Sky Sport Bundesliga 1 (HD), Sky Sport Bundesliga (HD) und Sky Sport Top Event wird die Konferenz angeboten, die auch das Parallelspiel zwischen dem 1. FC Nürnberg und Darmstadt 98 beinhaltet.

Bei Sky wird zudem auch ein Livestream zum Spiel angeboten. Mit einem SkyGo-Abonnement oder WOW bekommt Ihr Zugriff darauf.

Bei OneFootball ist das Duell ebenfalls zu sehen.

Fortuna Düsseldorf vs. HSV: 2. Bundesliga heute im TV und Livestream - Offizielle Aufstellungen

Düsseldorf: Kastenmeier - M. Zimmermann, de Wijs, Klarer, Karbownik - Sobottka, Klaus, Ao Tanaka, Iyoha - Kownacki, Hennings

Kastenmeier - M. Zimmermann, de Wijs, Klarer, Karbownik - Sobottka, Klaus, Ao Tanaka, Iyoha - Kownacki, Hennings HSV: Heuer Fernandes - Heyer, Montero, Katterbach, Muheim - Meffert, Reis, Benes - Jatta, Glatzel, Kittel

