2. Liga: HSV rettet Punkt im Topspiel bei Fortuna - Darmstadt baut Führung aus

Der Hamburger SV tritt im Aufstiegsrennen der 2. Liga weiter auf der Stelle. Darmstadt 98 strebt derweil dem Aufstieg in die Bundesliga entgegen.

Die Norddeutschen kamen am Freitagabend in einem unterhaltsamen Topspiel bei Fortuna Düsseldorf nicht über ein 2:2 (1:2) hinaus und sind seit nun drei Spielen ohne Sieg.

Ein Eigentor von Christoph Klarer (75.) rettete dem HSV einen Punkt, nachdem Dawid Kownacki (21.) und Felix Klaus (28.) die Partie vor 52.200 Zuschauern in der ausverkauften Düsseldorfer Arena nach der Gäste-Führung von Laszlo Benes (5.) zunächst gedreht hatten. Hamburgs Francisco Montero (89.) sah kurz vor Schluss die Gelb-Rote Karte.

"Eine gute Halbzeit reicht nicht. Da müssen wir selbstkritisch sein und uns verbessern", sagte Hamburgs Torhüter Daniel Heuer Fernandes am Sky-Mikrofon.

Die Hamburger von Trainer Tim Walter bleiben nach dem 26. Spieltag Dritter, drohen den unmittelbaren Anschluss an die direkten Aufstiegsplätze aber vorerst zu verlieren. Die Fortuna steht weiter sieben Punkte hinter dem einstigen Bundesliga-Dino - und muss ihre ohnehin nur noch zarten Aufstiegsträume wohl begraben.

Die Partie benötigte keine Anlaufzeit. Jordy de Wijs brachte Robert Glatzel im Sechzehner zu Fall. Benes schoss den fälligen Strafstoß zwar unplatziert, war im Nachschuss aber erfolgreich. Beim Jubel hielt er ein Trikot von Mario Vuskovic in die Höhe. Sein Teamkollege war am Donnerstag wegen eines Dopingverstoßes für zwei Jahre gesperrt worden.

Die Fortuna schüttelte sich kurz und nutzte ihre Chancen höchst effektiv: Nach einer Ecke kam Kownacki völlig frei zum Kopfball, dann lief Klaus nach einer Vorlage von Rouwen Hennings allein auf HSV-Torwart Daniel Heuer Fernandes zu - und behielt die Nerven.

Die Wende brachte den Rheinländern spürbar Selbstvertrauen. Der HSV dagegen wirkte angeschlagen. Erst nach der Pause übernahmen die Gäste mehr und mehr die Spielkontrolle, Chancen blieben aber Mangelwarte. Die Fortuna lauerte auf Umschaltsituationen.

2. Liga - Sieg in Nürnberg: Darmstadt baut Führung aus

Die Mannschaft von Trainer Torsten Lieberknecht gewann am Freitag zum Auftakt des 26. Spieltags in der 2. Bundesliga 1:0 (1:0) beim 1. FC Nürnberg und baute den Vorsprung an der Tabellenspitze weiter aus. Darmstadt hat nun ein Polster von fünf Punkten auf den Hamburger SV, der Dritter ist.

Der SVD ging durch ein Eigentor des Nürnbergers Christopher Schindler (31.) in Führung, blieb aber ansonsten im ersten Durchgang ohne Schuss auf das Nürnberger Tor. Der Club war insgesamt überlegen, nutzte seine Chancen aber nicht.

Nürnberg, das zu Beginn des Spieltages die zweitschlechteste Offensive der Liga stellte, hielt sich vom Anpfiff an nicht lange mit Taktieren auf und spielte konsequent nach vorn. Lino Tempelmann (15.) vergab die Möglichkeit aufs 1:0 nach einer Hereingabe nur knapp. Aus dem Nichts fiel dann das Darmstädter 1:0 - Schindler lenkte den Ball unglücklich ins eigene Tor.

Während sich Darmstadt mit dem 1:0 im Rücken auf die starke Defensive verließ, versuchte der Club zurückzukommen: Bei einem abgefälschten Schuss von Johannes Geis (57.) reagierte Gäste-Torhüter Marcel Schuhen stark. Den Hessen boten sich dann immer mehr Räume für Konter.